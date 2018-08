PARTAGER La bourse de Casablanca poursuit son trend baissier à la mi-séance

La Bourse de Casablanca évoluait en baisse, jeudi à la mi-séance, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant 0,07% chacun.

Vers 12H02 (GMT+1), le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’affichait à 11.776,90 points, alors que le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, évoluait autour de 9.580,71 points.

Quant aux indices internationaux, FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,15% s’affichant à 10.628,22 points, alors que FTSE Morocco All-Liquid a augmenté de 0,08% à 10.050,27 points.

Les plus fortes hausses ont été enregistrées chez Risma, Alliances et Jet Contractors qui se distinguent avec des gains respectifs de 5,47, 2,97 et 2,57%,

Contre-tendance, les valeurs Med Paper, Salafin et Lydec ont affiché les plus fortes baisses, avec respectivement -5,92%, -1,94% et -1,82%.

Sur le plan international, les Bourses européennes évoluent en territoire négatif jeudi à mi-séance et Wall Street est attendue stable, l’attention des investisseurs restant focalisée sur les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

À Paris, le CAC 40 perd 0,42% à 5.478,77 points vers 11h05 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,21% et à Londres, le FTSE cède 0,7%. L’indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,36%, l’EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,34% et le Stoxx 600 de 0,28%.

LNT avec MAP