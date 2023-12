Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et les Personnes morales marocaines (PMM) ont dominé le paysage des transactions boursières sur le Marché actions du compartiment central au troisième trimestre de 2023, représentant conjointement 62% du volume total, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Les PMM et les OPCVM constituent respectivement 37% et 25% du volume total des transactions, tandis que les personnes physiques marocaines et les personnes morales étrangères contribuent respectivement pour 22% et 10% du volume des transactions, précise l’AMMC dans son 9ème numéro de la Revue du marché des capitaux.

En termes d’évolution, la publication fait savoir que les personnes physiques marocaines ont vu leur poids s’apprécier de 10 points, passant de 12% au 3ème trimestre 2022 à 22% au T3-2023.

En revanche, les OPCVM et les PMM ont enregistré des diminutions respectives de leur poids, avec une baisse de 12 points à 25% pour les OPCVM et de 2 pts à 37% pour les PMM. Ce 9ème numéro de la Revue du marché des capitaux dresse un état des lieux des activités de l’Autorité réalisées durant le 2ème semestre 2023, tant sur le plan national qu’international à travers la consolidation de son engagement dans les instances de régulation internationales et le renforcement des actions de coopération bilatérale.

Les chiffres clés enregistrés par les différents compartiments des marchés sont repris dans les rubriques habituelles.

Il est également proposé un focus sur le processus d’agrément des sociétés de financement collaboratif de catégorie « investissement », introduit par la circulaire n° 01/23.

LNT avec CdP

