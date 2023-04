La Bourse de Casablanca a clôturé le mois de mars dans le rouge, l’indice de toutes les valeurs, le MASI, lâchant 4,73% à 10.391,39 points (pts).

Au terme de ce mois, le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 4,89% à 832,06 pts et le MASI.ESG, composé des 15 instruments avec la meilleure notation ESG, s’est replié de 4,76% à 787,70 pts.

Depuis le début de l’année, ces trois baromètres affichent des contre-performances respectives de 3,07%, 2,96% et 2,15%.

Quant à l’indice des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Casablanca, le MASI Mid and Small Cap, il a perdu 2,99% à 854,45 pts, ramenant ainsi sa performance depuis le début de l’année à 1,79%. Sur le plan sectoriel, seulement cinq indices ont clôturé le mois dans le vert, contre 18 en baisse. Ainsi, le secteur des sociétés de portefeuille-holdings s’est offert la meilleure performance du mois (+8,41%), suivi par celui des loisirs et hôtels (+3,65%) et de celui de société de financement et autres activités financières (1,53%).

Du côté des perdants, le secteur de la chimie a accusé la plus lourde baisse mensuelle avec -14,98%, suivi de celui de l’industrie pharmaceutique (-12,06%), de celui de sylviculture et papier (-9,01%) et de celui des télécommunications (-8,50%).

Au titre du mois de mars, le volume global des échanges a atteint près de 2,32 milliards de dirhams (MMDH), dont 1,6 MMDH réalisé sur le marché Central (actions) et plus de 710 millions de dirhams (MDH) sur le marché de Blocs (actions).

Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif du mois avec 314,46 MDH de transactions, suivi d’Itissalat Al-Maghrib avec 234,9 MDH et Taqa Morocco avec 138,2 MDH.

S’agissant de la capitalisation boursière, elle s’est chiffrée au terme du mois de mars à plus de 542,1 MMDH.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Timar (+12,93% à 204,40 DH), Salafin (+11,93% à 638 DH), Ennakl (+11,55% à 34 DH), Alliances (+10,93% à 62,12 DH) et Delta Holding (+8,46% à 26,03 DH).

En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par IB Maroc.com (-24,79% à 18,20 DH), Résidences Dar Saada (-23,02% à 10 DH), SNEP (-15,99% à 483,90 DH), Sothema (-13,29% à 1.277 DH) et Afriquia Gaz (-13,29% à 3.900 DH).

LNT avec MAP

