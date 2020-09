PARTAGER Bourse de Casablanca : Le Masi en baisse de 1,45% pour la semaine

Voici les points importants du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la période allant du 14 au 18 septembre 2020 :

– Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a reculé 1,45% à 10.084,21 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a baissé 1,48% à 8.196,37 points.

– L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a abandonné 1,57% à 759,23 points.

– Sur le plan sectoriel, 14 compartiments se sont orientés à la baisse. Les ingénieries et biens d’équipements industriels, le Transport et les Banques ont perdu respectivement 14,31%, 2,8% et 2,51%.

– La capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 523,49 milliards de dirhams (MMDH) et le volume global s’est chiffré à 521,78 millions de dirhams (MDH).

– Au premier rang des instruments les plus actifs de la semaine, figure Itissalat Al-Maghrib (21,14%), suivi de Sodep Marsa Maroc (14,91%), Attijariwafa Bank (13,36%) et BCP (9,21%).

LNT avec MAP