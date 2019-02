PARTAGER La Bourse de Casablanca et le CISI lancent une offre de certifications

La Bourse de Casablanca et le Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) viennent de signer des partenariats avec 6 établissements publics et privés de l’enseignement supérieur.

Engagée depuis plusieurs années à développer l’éducation financière et boursière en faveur de différentes cibles à travers son «école de la bourse», la Bourse de Casablanca continue dans cette lignée à travers la mise en place de certifications en finance, grâce au partenariat conclu avec le CISI.

«Nous sommes engagés depuis 2000 dans le développent de l’éducation financière au Maroc d’abord à travers l’école de la bourse qui dispense une formation à 7000 étudiants par an… Aujourd’hui, nous voulons aller encore plus loin en signant un accord avec le CISI afin de permettre aux étudiants d’améliorer et approfondir leurs connaissances en finance, et dans un second temps de contribuer à renforcer les capacités des professionnels des marchés des capitaux qu’il s’agisse des intermédiaires en bourse et gestionnaires d’actifs, les analystes financiers, etc.», a déclaré M. Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca lors d’une conférence organisée mercredi 20 février.

Pour sa part, M. Simon Culhane, Directeur Général du CISI, a déclaré : «Nous sommes ravis de nous associer à la Bourse de Casablanca. L’influence croissance de Casablanca en tant que place financière a été relevée dans le dernier Global Financial Centers Index, où elle est considérée comme l’un des 15 places financières susceptibles de devenir plus importants au cours des deux à trois prochaines années. Nous sommes honorés d’avoir été choisis pour collaborer avec la bourse de Casablanca sur cet important projet d’appui au développement et au professionnalisme du capital humain».

Les formations certifiantes sont des cursus courts, qui requièrent entre 80 et 100 heures d’études en auto-formation en ligne, et donnent lieu à la délivrance d’une certification. Dans un premier temps, ce programme sera dédié aux étudiants avant d’être élargi, notamment aux professionnels du secteur financier au Maroc qui souhaitent obtenir des certifications internationales.

«Il y a plusieurs métiers dans la finance qui méritent un approfondissement des connaissances et une certification qui vont contribuer à rassurer les investisseurs marocains et étranger sur le professionnalisme de nos collègues des marchés des capitaux», a souligné M. Hajji.

Concrètement, la première certification lancée porte sur les principes et fondamentaux des services financiers et sera dispensée en anglais et en français à travers un accès à la plateforme en ligne du CISI.

Il est à noter que les établissent marocains partenaires sont : l’ENCG d’Agadir, l’ENCG de Tanger, l’INSEA de Rabat, l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, l’Université Interna-tionale de Casablanca et l’Université Internationale de Rabat.

A. Loudni