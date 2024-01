Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a présenté la stratégie de son département visant à renforcer les liens des Marocains résidant à l’étranger (MRE) avec leur patrie, en mettant un accent particulier sur la préservation de l’identité marocaine et le renforcement des liens culturels.

Dans le cadre de cette stratégie, le ministère a mis un point d’honneur à enrichir l’expérience des centres culturels marocains situés dans des pays clés comme le Canada, les Pays-Bas et la France, a insisté M. Bourita. Et d’ajouter que ces centres jouent un rôle crucial en servant de hubs pour les activités culturelles marocaines à l’étranger, créant ainsi un pont entre les Marocains résidant à l’étranger et leur culture d’origine. Un exemple notable est le centre culturel « Maison du Maroc » à Montréal, qui a organisé 55 manifestations culturelles, touchant environ 150.000 Marocains au Canada. De plus, des initiatives telles que la Maison des cultures maroco-flamandes à Bruxelles « Darna » et la Fondation des Trois Cultures à Séville ont été mises en œuvre, ce qui contribue à préserver l’identité marocaine dans diverses régions, selon le ministre.

L’éducation a également été un pilier de cette stratégie, avec une importance particulière accordée à l’enseignement de la langue et de la culture marocaines. Sous la supervision de la Fondation Hassan II pour les MRE, un programme spécial d’enseignement a été développé, bénéficiant à près de 70.000 élèves marocains dans des établissements scolaires à l’étranger. Cette initiative a, entre autres, pour objectif de maintenir le lien linguistique et culturel des jeunes MRE avec leur pays d’origine.

Par ailleurs, le ministère a organisé des forums culturels et des universités d’été à Rabat, attirant 300 étudiants de 31 pays, pour renforcer davantage les liens des jeunes MRE avec le Maroc. La Fondation Hassan II pour les MRE a également joué un rôle clé en organisant des séjours culturels pour les enfants MRE, enrichissant ainsi leur expérience culturelle et leur connexion avec le Maroc.

Concernant la modernisation et l’amélioration du travail consulaire, le ministère a élaboré un plan de travail intégré en réponse aux directives royales. Ce plan vise à moderniser et améliorer le travail consulaire en coordination avec différents départements et institutions. L’amélioration des services consulaires a été une priorité, notamment en ce qui concerne l’amélioration des conditions d’accueil, la rapidité et la qualité des services, ainsi que la transparence et la proximité avec les Marocains du monde. Le ministère a considérablement augmenté le nombre de centres consulaires marocains à l’étranger, en se concentrant sur l’ouverture de nouveaux consulats dans les régions avec une forte présence marocaine, afin de rapprocher l’administration des citoyens résidant à l’étranger.

Le lancement du service de registre électronique consulaire central a marqué une étape importante, permettant aux citoyens marocains d’effectuer leurs démarches administratives plus efficacement. La numérisation des services consulaires, comprenant l’introduction d’un guide consulaire unifié multilingue et la mise en place d’un centre d’appel consulaire multilingue, illustre l’effort du ministère pour moderniser ses services. La plateforme électronique d’État civil (Izdiad) a été une autre avancée majeure, assurant une base de données unifiée et facilitant la gestion des requêtes des usagers.

Enfin, le ministère a porté une attention particulière à la mobilisation des transferts financiers et des compétences des MRE. L’orientation des transferts financiers vers des investissements productifs ayant un impact social positif a été un défi majeur, visant à renforcer le rôle des MRE dans le développement du Maroc. La mise en place de comités thématiques pour élaborer un programme exécutif visant à mobiliser les compétences marocaines à l’étranger démontre cet engagement. Un mécanisme intégré, appuyé par une plateforme numérique multilingue et des outils d’intelligence artificielle, a été mis en place pour identifier ces compétences et améliorer la communication avec elles.

Ces efforts divers et intégrés du ministère des Affaires étrangères témoignent de son engagement à maintenir et à renforcer les liens des Marocains résidant à l’étranger avec leur pays d’origine, tout en valorisant leur identité culturelle et en facilitant leur participation active au développement socio-économique du Maroc, a conclu Nasser Bourita.

LNT

