Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi par visioconférence, avec la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Suède, Mme Ann Linde.

Saluant l’excellence des relations entre les deux pays, les deux ministres ont insisté sur l’intérêt d’intensifier le dialogue politique et de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique et des énergies renouvelables, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Sur la question du Sahara marocain, les deux ministres ont réitéré la nécessité pour toutes les parties de respecter le cessez-le-feu et de rester pleinement engagées dans le processus politique sous l’égide des Nations Unies.

Au cours de cet entretien, qui a également porté sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux ministres se sont engagés à raffermir la coordination pour la stabilisation et le développement en Afrique, notamment dans la région du Sahel, ajoute le communiqué.

Enfin, les deux ministres ont souligné la nécessité d’approfondir la coopération entre les deux pays au niveau multilatéral et au sein des instances internationales, dans plusieurs domaines, notamment ceux de la migration, du dialogue interreligieux, du développement durable et du changement climatique.

