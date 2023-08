Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, dimanche, un entretien téléphonique avec le ministre indien des Affaires extérieures, Subrahmanyam Jaishankar.

Les ministres se sont félicités du haut niveau atteint par le Partenariat Stratégique entre les deux pays, convenu à l’occasion de la visite du Roi Mohammed VI, en Inde, en novembre 2015, et ont examiné les opportunités et les instruments visant à hisser les relations bilatérales à un niveau encore plus ambitieux, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Les deux ministres ont également eu un échange approfondi sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment les relations du Royaume avec les BRICS, ajoute le communiqué.

Réunion BRICS/Afrique: L’Inde souligne le caractère unilatéral des invitations adressées par l’Afrique du Sud

Un communiqué du gouvernement indien a confirmé le caractère unilatéral et à titre national des invitations adressées par l’Afrique du Sud pour la réunion « BRICS/Afrique », prévue le 24 août à Johannesburg.

Ledit communiqué indique, à ce propos, que le Premier ministre indien, Shri Narendra Modi, est attendu en Afrique du Sud du 22 au 24 août pour prendre part au 15è sommet des BRICS, en précisant qu’il participera aussi à la réunion « BRICS/Afrique » qui comprend d’autres participants « invités par l’Afrique du Sud ».

Une source autorisée du Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger avait, rappelle-t-on, affirmé qu’il s’agissait d’une « réunion organisée sur la base d’une initiative unilatérale du gouvernement sud-africain ».

La même source avait souligné que pour le Royaume du Maroc, il n’a jamais été question de répondre positivement à l’invitation à la réunion « BRICS/Afrique” à quelque niveau que ce soit.

