Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux Opérations de paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix, du renforcement de la coopération entre le Maroc et l’ONU sur les questions liées à l’avenir du maintien de la paix à la lumière des mutations géopolitiques mondiales.

A cette occasion, M. Lacroix, qui effectue sa première visite officielle au Maroc, a tenu à exprimer ses vifs remerciements au Royaume pour son engagement de longue date et sa longue contribution aux opérations de maintien de la paix de l’ONU depuis son indépendance.

Le diplomate onusien a loué les efforts inlassables déployés par les Forces Armées Royales, conformément aux Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, servant sous la bannière des Nations Unies, dans le cadre des missions de maintien de la paix qu’ils mènent avec abnégation, dévouement et engagement dans les différents théâtres en Afrique, notamment.

Il s’est également félicité du rôle du Maroc hautement apprécié par les Nations Unies dans tous les processus de négociation concernant la réforme de l’architecture du maintien de la paix initiée par le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

« La contribution et le soutien du Maroc aux opérations de maintien de la paix est fondamental pour nous », a souligné M. Lacroix dans une déclaration à la presse au terme de ces entretiens, relevant que le Royaume est l’un des partenaires « les plus solides » du maintien de la paix, notamment pour son apport et son appui constants aux initiatives prises pour favoriser le maintien de la paix et offrir des réponses adaptées aux crises en évolution.

La contribution « exceptionnelle » du Maroc aux opérations de maintien de la paix a un prix, a ajouté le responsable onusien qui a tenu à rendre hommage, lors de son entretien avec M. Bourita, aux 60 Marocains qui ont fait le sacrifice suprême au service de l’ONU.

« Nous regardons vers l’avenir avec le Maroc », a-t-il fait observer, soulignant les défis actuels auxquels l’ONU fait face dans ses opérations de maintien de la paix.

Dans ce sens, M. Lacroix a affirmé qu’ »il nous appartient ensemble de répondre à ces défis », se disant très confiant que la contribution marocaine à ces efforts sera extrêmement importante et déterminante.

Pour sa part, M. Bourita a réitéré, lors de cet entretien, l’appui ferme et résolu du Royaume, conformément aux Très Hautes Instructions Royales, aux différentes initiatives portées par le Secrétaire Général de l’ONU depuis 2017, notamment l’Initiative de l’Action pour le Maintien de la Paix de l’ONU « A4P », visant à permettre à l’ONU d’être au diapason des défis multidimensionnels auxquels font face les opérations de maintien de la paix aujourd’hui.

Compte tenu des mutations géopolitiques que connaît le monde, les Opérations de Maintien de la Paix de l’ONU qui célèbrent leurs 75ème anniversaire nécessitent une approche nouvelle holistique et opérationnelle en phase avec la réalité sur le terrain et une approche inclusive impliquant tous les intervenants, pour favoriser des solutions politiques réalistes et pérennes, a-t-il affirmé. Le ministre a, à cette occasion, exprimé le plein appui du Royaume au Sommet pour l’Avenir prévu lors de la 79ème session de l’Assemblée Générale en 2024, avec l’espoir qu’il débouche sur une vision nouvelle avec des objectifs précis pour le renforcement du multilatéralisme et la revue globale de l’architecture du maintien de la paix.

Il a également rappelé les engagements pris par le Maroc suite au lancement de son Plan d’Action « Femmes, Paix et Sécurité », mais également des initiatives qu’il a portées au sein des Nations Unies, notamment dans le cadre de la lutte contre les discours de haine et de la mésinformation contre les Casques bleus des Nations Unies.

A rappeler que le Maroc est classé parmi les dix premiers pays dans le monde qui contribuent aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. Il déploie actuellement 1.724 casques bleus en République Centrafricaine, en République Démocratique du Congo et au Sud-Soudan.

Le Royaume préside depuis de nombreuses années le groupe de coordination du Mouvement des Non-Alignés sur le maintien de la paix de l’ONU à New York. Il a été également initiateur de la création d’un groupe d’États affinitaires sur les questions de lutte contre les discours de haine et de mésinformation contre les Casques bleus.

Ont pris part à cet entretien le Conseiller militaire de l’ONU, le Général Birame Diop et le Conseiller civil du Secrétaire général de l’ONU, Gueladio Ba, ainsi que le Directeur des Nations Unies et des Organisations Internationales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Redouane Houssaini.

LNT avec Map

