Bourita : Le Maroc soutient l’accord de cessez-le feu en Libye

Le Maroc soutient l’accord de cessez-le feu conclu entre les parties libyennes et qui constitue « un progrès très positif » et « une très bonne nouvelle », a affirmé, samedi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le Royaume félicite les parties libyennes pour la signature de cet accord ainsi que les Nations Unies pour ce « nouvel acquis » et appelle toutes les parties à respecter ses dispositions, qui sont de nature à créer un climat favorable pour avancer sur la voie d’une solution politique, a déclaré le ministre lors d’un point de presse conjoint avec le président de la Chambre libyenne des députés, Aguila Salah, à l’issue d’un entretien bilatéral.

M. Bourita a souligné à cette occasion le lien entre ce qui se passe sur le terrain et les progrès réalisés au niveau des discussions politiques en cours, mettant en avant la dynamique positive enregistrée à tous les niveaux, aussi bien en termes de dialogue politique, de l’application de l’article 15 ou du cessez-le feu, « ce qui est très encourageant ».

De par sa conception, son approche et sa forme, le dialogue inter-libyen à Bouznika a constitué un « progrès qualitatif » en permettant de réunir des Libyens, loin de toute ingérence étrangère, qui ont décidé par eux-même de la composition des délégations, de l’agenda et des règles du dialogue et de ses résultats, a-t-il affirmé.

Les conclusions de ce dialogue ont confirmé la conviction de SM le Roi Mohammed VI que les Libyens sont en mesure de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes et qu’ils jouissent d’un sens de patriotisme et de responsabilité à même de les aider à surmonter tous les obstacles et parvenir à une solution à cette crise, a relevé M. Bourita.

Le Maroc, a-t-il ajouté, apprécie toutes les positions et initiatives prises par le président de la Chambre des représentants libyenne, qui ont créé un dynamisme positif en faveur de la résolution de la crise qui affecte le peuple libyen depuis des années, son interaction positive, depuis le début, avec le dialogue inter-libyen accueilli par le Maroc à Bouznika, comme étant la première rencontre entre le haut Conseil d’Etat libyen et la Chambre des représentants libyenne ayant donné des résultats positifs, ainsi que son plein soutien et son suivi aux séances de ce dialogue et son accompagnement à ses conclusions positives.

M. Bourita a souligné que la visite au Maroc du président de la Chambre des députés libyenne s’inscrit dans le cadre du contact permanent du Maroc avec les Libyens, conformément aux instructions de SM le Roi d’écouter tous les Libyens et d’apporter un soutien inconditionnel à tout ce qui pourrait pousser la Libye à la solution.

LNT avec MAP