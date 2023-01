Le « harcèlement et les attaques médiatiques multiples » qui ciblent le partenariat Maroc-UE « émanent de personnes et de structures dérangées par ce Maroc qui se libère, ce Maroc qui renforce son protagonisme, ce Maroc qui se projette sans complexe dans son environnement géopolitique africain et arabe », a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Ces attaques au sein des institutions européennes sont orientées et sont le résultat de calculs et d’une volonté de nuire au partenariat Maroc-UE, a tenu à préciser M. Bourita lors d’un point de presse conjoint à l’issue de ses entretiens avec le Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell.

Le partenariat Maroc-UE fait face à un harcèlement juridique continu et à des attaques médiatiques répétées, a souligné le ministre, notant que le partenariat entre Rabat et Bruxelles doit être immunisé et protégé.

Le Maroc défendra ce partenariat, et compte sur ses partenaires pour le défendre, a-t-il affirmé, ajoutant qu’il s’agit d’un partenariat de valeurs partagées, et c’est dans ce cadre que le Royaume continuera à travailler avec l’Union européenne.

« Volonté commune » d’approfondir le partenariat stratégique

Josep Borrell et Nasser Bourita ont ainsi réitéré la volonté commune de l’UE et du Maroc d’approfondir et d’élargir leur partenariat stratégique.

« Je souhaite réitérer l’engagement fort de l’UE pour ce partenariat et notre volonté de l’élargir, de l’approfondir et de faire le nécessaire pour préserver son cadre juridique », a affirmé M. Borrell.

« Nous, UE et le Maroc, construisons un partenariat solide et stratégique basé sur des actions communes et concrètes », a soutenu le chef de la diplomatie européenne, soulignant que le Royaume, « l’un des partenaires les plus dynamiques et les plus proches de l’UE », joue un « rôle moteur » dans l’espace méditerranéen et dans la mise en œuvre du nouvel agenda pour la Méditerranée.

« Sans aucun doute, le Royaume du Maroc est le partenaire du sud de la Méditerranée qui a mis en œuvre des politiques de convergence avec l’UE les plus puissantes », s’est-il réjoui.

Il a, en outre, mis l’accent sur la volonté de l’UE de promouvoir davantage les investissements de l’Union au Maroc, de soutenir la jeunesse marocaine, de renforcer le partenariat de longue date en matière de gestion de la migration et d’étendre le périmètre de son partenariat avec le Royaume à de nouveaux domaines, comme le numérique.

Et de conclure que l’UE et le Maroc peuvent ensemble faire face aux défis d’une façon coordonnée et responsable.

Pour sa part, M. Bourita a mis l’accent sur « la place importante » de l’UE en tant que partenaire stratégique et de premier choix du Royaume.

« C’est un partenariat de voisinage, de valeurs et d’intérêts », a-t-il précisé, soulignant que la convergence entre les priorités nationales marocaines et les priorités européennes, rend plus facile le développement de ce partenariat dans des programmes et des projets concrets.

« Nous allons travailler pour concrétiser le Partenariat Vert, signé l’année dernière pour finaliser et avancer sur le partenariat numérique et d’autres projets, notamment celui de l’éducation et de la formation, ainsi que tous les domaines au cœur de la relation entre le Maroc et l’UE », a fait savoir le ministre.

Ce partenariat, « qui nécessite d’être nourri et enrichi », est « un partenariat de voisinage géographique, de valeurs partagées et d’intérêts convergents et c’est autour de ces trois paramètres que le Maroc continuera à travailler avec l’UE », a assuré M. Bourita.

M. Borrell, qui effectue une visite officielle dans le Royaume visant à renforcer le partenariat UE-Maroc, a eu des entretiens avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, au cours desquels les deux responsables ont exprimé la volonté conjointe du Maroc et de l’UE d’approfondir le dialogue et la coopération dans le cadre de leur partenariat stratégique.

Ce partenariat historique a continué ces dernières années à se développer, se hissant à une référence dans la politique de voisinage de l’UE.

LNT avec MAP

