Bourita appelle à transformer le Dialogue 5+5 en G10

Le Dialogue en Méditerranée occidentale 5+5 ne doit pas se contenter d’être le plus ancien cadre de coopération dans cette partie du monde, mais le plus efficace tout en gardant son identité première de groupement pionnier, de laboratoire d’idées et de locomotive, a affirmé, jeudi, le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, lors de la 16ème réunion des Ministres des Affaires Étrangères dudit Dialogue, tenue en visioconférence.

Le Dialogue en Méditerranée occidentale 5+5, a estimé M. Bourita, doit rassembler à un niveau sous-régional, là où le Processus euro-med peine à transcender des intérêts divergents tout en étant en mesure de parler d’une seule voix, tant au niveau du Partenariat euro-méditerranéen que dans les fora internationaux et canaliser les vues du Nord vers le Sud et celles du Sud vers le Nord. « Les uns doivent être les porte-voix des autres et inversement », a plaidé le ministre.

Dans un contexte géostratégique plus large, M. Bourita a fait observer qu’à l’heure où l’Union Européenne entame une révision de sa politique de voisinage, le 5+5 doit être une force de proposition.

« Qui mieux que le 5+5 pour favoriser une appropriation de la PEV par les pays qu’elle concerne au premier chef ? », s’est-il interrogé, relevant dans la même veine qu’au moment où l’UE réfléchit à un nouveau pacte sur la migration, le 5+5 doit être à l’avant-garde de cette réflexion.

Le ministre a appelé à la transformation du 5+5 en un G10, pour avancer vers un groupement qui transcende l’arithmétique, pour être pragmatique; un groupement où s’expriment les coopérations renforcées, invitant les pays du 5+5 à parler avec une seule voix et avec un message commun à l’occasion du 25ème anniversaire du Processus de Barcelone.

Le Dialogue 5+5, créé en 1990, est un forum sous régional qui constitue une des premières initiatives fructueuses entre des pays méditerranéens. Il regroupe les dix pays de la Méditerranée Occidentale, à savoir : le Maroc, l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, la Tunisie, l’Espagne, la France, l’Italie, Malte et le Portugal.

LNT avec MAP