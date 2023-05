En ce début de semaine à Casablanca, il a été procédé à l’inauguration de l’Institut de formation aux métiers de la boulangerie et de la pâtisserie (IFMBP), fruit d’une solide coopération maroco-américaine.

L’IFMBP de Casablanca est l’un des 15 établissements de formation professionnelle (EFP) bénéficiaires du soutien du Fonds « Charaka », mis en place par l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) dans le cadre du programme de coopération « Compact II », conclu entre le Maroc et le gouvernement des Etats-Unis, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC).

Mobilisant un investissement total de près de 38 MDH, dont un apport du Fonds « Charaka » à hauteur de 75%, le projet de création de l’IFMBP de Casablanca est porté par la Fédération Nationale de la Minoterie (FNM), en partenariat avec le Département de l’Agriculture et l’Association Nationale de Valorisation de la Boulangerie et de la Pâtisserie (ANVBP).

L’IFMBP a été doté d’équipements technico-pédagogiques d’un montant global de près de 9,3 MDH, comprend notamment des ateliers de formation en boulangerie, viennoiserie et pâtisserie, une salle de formation, une salle de conférence, des locaux pour le stockage des matières premières et produits finis, des locaux administratifs et techniques, un restaurant, une cuisine et diverses dépendances.

Cet institut offrira, à terme, une capacité d’accueil de 400 sièges pédagogiques annuellement, dont 160 sièges en formation par alternance (Technicien Spécialisé et Technicien) et 240 sièges en formation par apprentissage (Qualification) et ce, dans 6 filières, à savoir Boulangerie Viennoiserie, Pâtissier confiseur Chocolatier Glacier, Gestion de point de vente Boulangerie Pâtisserie, Aide boulanger, Aide pâtissier et Vendeur(se).

En plus de la formation professionnelle initiale, l’IFMBP de Casablanca dispensera des formations qualifiantes ou de requalification au profit des jeunes chercheurs d’emploi et une formation continue et de perfectionnement du personnel des entreprises du secteur, ainsi que tout autre parcours de formation dans les métiers connexes aux métiers visés par l’Institut.

Ainsi, ces formations de qualité permettront ainsi de répondre aux besoins en compétences des professionnels. A cet effet, l’IFMBP assurera en outre, au profit des entreprises du secteur, des services de conseil, d’assistance et d’appui en matière de diagnostic et d’identification des besoins en formation, d’élaboration de plans de formation et d’assistance technique.

A noter que les 15 projets bénéficiaires du soutien du Fonds « Charaka », totalisant un investissement d’environ 1,1 MMDH, portent sur la création de 9 EFP et l’extension, la réhabilitation et/ou la reconversion de 6 EFP existants.

Ces projets couvrent les secteurs de l’agriculture et l’agro-industrie, du tourisme, de l’industrie, de l’artisanat, du BTP, du transport, de la logistique et de la santé.

Ces EFP, qui assureront la formation de près de 13.000 stagiaires annuellement, sont localisés au niveau de six régions du Royaume, à savoir Casablanca-Settat, Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Béni Mellal-Khénifra, Drâa-Tafilalet et l’Oriental.

H.Z

