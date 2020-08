PARTAGER Botola Pro : Le Raja s’empare de la tête du championnat

Le Raja de Casablanca s’est emparé, samedi, de la tête du classement de la Botola Pro D1 de football, après sa victoire face à l’Olympic de Safi (2-0), en match retard comptant pour la 20è journée.

Abderrahim Achchakir a ouvert le score pour les hommes de Sellami à la 20è minute avec un beau but sur coup franc, avant que son coéquipier Soufiane Rahimi ne double la mise à quelques minutes de la fin de la première période (45è). Au terme de la rencontre, le Raja, en glanant les trois points du match, se hisse à la première position avec 39 unités et devance désormais de deux unités le Wydad de Casablanca et de trois la Renaissance de Berkane (3è avec 36pts), tandis que l’Olympic de Safi stagne à la 13ème position (21 pts) ex aequo avec le Hassania d’Agadir. Cette rencontre, la dernière de la phase des mises à jour, cède la place aux matches de la 21è journée qui débuteront ce lundi avec les rencontres WAC-OCK et DHJ-AS.FAR.

LNT avec MAP