Le Raja de Casablanca et le Maghreb de Fès se sont quittés sur un nul blanc (0-0) à l’occasion de la 9e journée de la Botola Pro D1 « Inwi », mercredi, au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Durant la dernière saison, les Massaouis et le Raja s’étaient quittés dos à dos pour le compte de la 30e journée (0-0), et avaient fait jeu égal à l’occasion de la 15e journée (1-1).

Ce match n’a pas laissé la possibilité aux deux clubs de faire la différence. Les Verts et les Jaune et Noir sont encore ex-aequo et cohabitent à la quatrième place, avec 13 points chacun.

Pour la prochaine journée, les Vert et blanc joueront à l’extérieur face à l’Olympique de Khouribga, alors que le MAS évoluera à domicile contre la Renaissance de Berkane.

LNT avec Map

Partagez cet article :