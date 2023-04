Le Raja et le Wydad de Casablanca se sont quittés sur score un nul (2-2) mercredi, au complexe sportif Mohammed V, à l’occasion de la 21e journée de la Botola Pro D1.

Déjà à égalité à la pause (1-1), le Raja et le Wydad n’ont pas réussi à se départager pendant la deuxième période et ont conclu le match sur un résultat de 2 buts partout.

Plus tôt cette saison, les Rouges l’avaient emporté face aux Verts pour le compte de la 6e journée (2-1). Durant la saison précédente, les Vert et blanc avaient battu les Rouge et Blanc à l’occasion de la 25e journée (2-0), et les deux équipes avaient fait match nul pour le compte de la 10e journée (1-1).

L’ouverture du score pour le RCA a été signée grâce à un penalty de Bouzok à la 39e minute. Les Rouges ont recollé au score à la 45e+4 minute avec une réalisation de Zola Kiaku Arsene. Le Raja de Casablanca a pris le dessus à la 67e minute avec un but de Mohamed Boulacsout. Le WAC est revenu à la marque à la 90e+12 minute avec un penalty marqué par Aymane El Hassouni, lui laissant ainsi l’opportunité de terminer le match sur un nul.

Au terme de cette rencontre, le Raja se maintient à la quatrième place du classement avec 34 points, alors que le Wydad de Casablanca, 43 points, se maintient à la deuxième place.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, les Verts évolueront à l’extérieur contre le FUS de Rabat samedi, tandis que le Wydad jouera à domicile contre le Mouloudia d’Oujda samedi.

LNT avec Map

Partagez cet article :