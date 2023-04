Le Wydad de Casablanca a gagné 3 points, en surclassant le Mouloudia d’Oujda un but à zéro samedi, au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à l’occasion de la 22e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ».

Déjà en tête à la fin de la première période avec 1-0, le Wydad a su maintenir son avance jusqu’à la dernière minute.

Lors du début de cette saison, les Rouges l’avaient emporté contre Oujda pour le compte de la 7e journée (0-1), et avaient défait la formation oujdie à l’occasion de la 7e journée (0-1). Durant la dernière saison, les deux clubs s’étaient quittés sur score un nul pour le compte de la 29e journée (2-2), et les Rouge et Blanc s’étaient imposés face au MCO à l’occasion de la 14e journée (3-2).

LNT avec MAP

