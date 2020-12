Le Raja de Casablanca a frappé fort en s’emparant des commandes du classement général de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, à l’issue de la 5è journée, alors que la crise de résultats du Mouloudia d’Oujda (MCO) n’a fait que perdurer.

Au Complexe sportif Mohammed V, le Raja a infligé au Chabab Mohammédia sa première défaite de la saison (1-0), ce qui a permis aux Verts de s’asseoir confortablement dans le fauteuil de leader, profitant du faux pas de l’ancien co-leader, l’Ittihad de Tanger.

Le club du Détroit a lourdement chuté à Mohammédia face à la Renaissance Zemamra (RCAZ) par 4 buts à 1, concédant au passage son premier revers de la saison.

Les Tangérois, qui ont reculé à la troisième place à trois longueurs du leader, ont perdu dans un match à rebondissements, où ils n’ont pas réussi à conserver leur avantage ni à bien gérer les péripéties de cette rencontre.

Par contre, la victoire de la RCAZ lui a fait du bien puisqu’elle a bondi à la 8è place avec 6 points, aux côtés du FUS de Rabat et du Moghreb de Tétouan. De son côté, le Wydad de Casablanca a réussi à se racheter après sa défaite en début de semaine en déplacement à Bamako face au Stade Malien (1-0) pour le compte du 2è tour préliminaire de la Ligue des Champions. Sa victoire à Fès contre le Moghreb local (1-0) lui a permis de pointer à la 2è position avec 12 unités, devançant de deux longueurs le Chabab et le MAS.

Au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat, le Difaâ d’El Jadida n’a pas profité de l’infériorité numérique du FUS, qui a évolué à dix lors de la seconde période et s’est contenté d’un nul blanc qui n’arrange en rien ses affaires. En milieu du tableau, le Hassania d’Agadir a mis fin à une longue série de mauvais résultats et s’est imposé chez lui devant l’Olympic de Safi (2-0), signant au passage sa première victoire de la saison, grâce à un doublé de Youssef El Fahli. Le club gadiri est désormais 11è à côté de l’AS FAR (5 pts), alors que les Safiots sont à la 6è position avec 7 unités. En bas du classement, le Mouloudia Oujda a essuyé son 4è revers de suite en s’inclinant à domicile (1-0) dans les derniers souffles du derby de l’Oriental devant la Renaissance Berkane.

Au terme de cette rencontre, les Oujdis ne comptent qu’un seul point, tandis que les hommes de Tarik Sektioui pointent à la 3è place avec 10 points, avec l’Ittihad de Tanger.

LNT avec Map