PARTAGER Boeing optimise la gestion opérationnelle des équipages de Royal Air Maroc

Boeing annonce ce jour la signature d’un accord avec Royal Air Maroc concernant l’utilisation d’une suite de solutions fournie par Boeing AnalytX pour améliorer la planification et la gestion opérationnelle des équipages de la compagnie. La RAM est la première compagnie d’Afrique à utiliser ces trois solutions avancées : Crew Pairing, Crew Rostering et Crew Tracking. D’autres modules pourront être ajoutés par la suite en option.

«Nous nous félicitons de mettre les capacités d’analyse de données les plus sophistiquées au service de la compagnie nationale marocaine», a déclaré Ihssane Mounir, vice-président senior des ventes et du marketing de Boeing. « Nos solutions de la famille Crew Optimization ont été conçues pour aider nos clients à optimiser la gestion des équipages dans l’ensemble de leur flotte. »

L’outil Crew Pairing permet aux compagnies aériennes d’optimiser les tâches de travail, d’améliorer l’efficacité de l’affectation des effectifs et la sécurité globale tout en minimisant les coûts. Avec la solution Crew Rostering, les compagnies aériennes peuvent gérer la rotation des équipages en tenant compte des préférences et des contraintes du personnel navigant. Enfin, l’outil Crew Tracking aide les compagnies aériennes à détecter, résoudre et suivre les changements apportés aux tâches de planification des équipages.

La famille de produits Crew Optimization fournie par Boeing AnalytX est développée par Jeppesen, filiale de Boeing.

Boeing Services Globaux (Boeing Global Services — BGS) est l’une des trois divisions de Boeing. Son siège social est situé dans la région de Dallas (Texas).

LNT avec CdP