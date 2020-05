PARTAGER Boeing nomme Mike Delaney à la tête de l’initiative Confident Travel

Boeing annonce la nomination avec effet immédiat de Mike Delaney à la tête de l’initiative Confident Travel. Couvrant tous les niveaux de l’industrie aéronautique, l’équipe dirigée par Mike Delaney aura pour mission de développer de nouvelles solutions visant à réduire les risques sanitaires qui pèsent sur les transports aériens dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ainsi que de sensibiliser les usagers aux mesures de protection sanitaire déjà appliquées. Mike Delaney apporte à cette nouvelle initiative l’expérience acquise depuis 31 ans au sein de Boeing à différents postes de direction exécutive dans les domaines de l’ingénierie et du développement d’avions. Il occupe actuellement le poste de vice-président en charge de la transformation numérique de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA).

« Alors que le transport aérien entame lentement sa reprise et que les restrictions commencent à s’assouplir à travers le monde, assurer la santé et la sécurité des équipes qui conçoivent, construisent et entretiennent nos avions et de ceux qui y prennent place représente la première de nos priorités », a déclaré David Calhoun, Président-directeur général de Boeing. « Grâce à son expertise technique approfondie, à ses solides compétences en matière de leadership, à sa vaste connaissance de l’industrie et à sa grande passion pour nos clients, Mike Delaney réunit les qualités indispensables pour piloter cette initiative. »

L’équipe Confident Travel (« Voyager en toute confiance ») collaborera avec les compagnies aériennes, les autorités de réglementation du monde entier, les acteurs du secteur aéronautique et les usagers du transport aérien, mais également des experts en maladies infectieuses et des spécialistes du comportement, pour établir des recommandations de sécurité reconnues par l’ensemble de l’industrie. Elle sera également chargée de conseiller les compagnies aériennes à propos des produits désinfectants existants et agréés dont l’utilisation est compatible avec le poste de pilotage et la cabine de leurs avions, et testera d’autres produits de désinfection et décontamination.

« Notre engagement en faveur de la santé des passagers et des équipages des compagnies aériennes est total », a déclaré Mike Delaney. « Nous travaillons avec nos partenaires pour améliorer les procédures de nettoyage des avions et identifier d’autres domaines où les risques de propagation de maladies par voie aérienne peuvent encore être réduits. »

L’initiative lancée par Boeing s’appuiera sur les approches de sécurité renforcée mises en œuvre dans l’industrie — nettoyage approfondi, prise de température corporelle et utilisation de protections faciales —, et mettra en valeur les systèmes éprouvés déjà utilisés pour maximiser le niveau de propreté en cabine. Parmi ces systèmes figure le système de filtration de l’air présent dans tous les avions construits par Boeing. Ce système de filtration de l’air incorpore des filtres haute efficacité HEPA (High Efficiency Particulate Air) similaires aux modèles employés dans les hôpitaux et les salles blanches industrielles. Les filtres HEPA sont efficaces à plus de 99,9 % pour éliminer des particules telles que les virus, les bactéries ou les champignons avant la recirculation de l’air à l’intérieur de la cabine.

lNT avec CdP