Boeing multiplie les efforts pour le retour en service du 737 Max

Au cours des mois écoulés, Boeing a accompli d’importants progrès en vue de remettre le 737 MAX en service en toute sécurité, notamment en poursuivant sa collaboration avec l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) et d’autres autorités de réglementation du monde entier à propos du processus de certification de la mise à jour logicielle du 737 MAX et de la formation correspondante, annonce un communiqué du constructeur américain. Le Groupe a également apporté d’importants changements sur le plan de la gouvernance et des opérations dans le but de mieux focaliser ses activités, selon sa direction.

Boeing et les équipes de ses fournisseurs et partenaires travaillent pour mettre au point les mises à jour logicielles requises et effectuer les essais en vol correspondants, améliorer les supports de formation destinés aux futurs pilotes, collaborer activement et informer les autorités de réglementation du monde entier, les compagnies aériennes clientes et les fournisseurs, ainsi que pour apporter le soutien technique que requiert la flotte d’avions 737 MAX existante, affirme le communiqué de Boeing.

Le Groupe a créé un fonds de soutien d’un montant de 100 millions de dollars afin de répondre aux besoins des familles et des communautés touchées par ces accidents. Cinquante millions de dollars ont été affectés au fonds d’assistance financière de Boeing afin d’apporter sans délai une aide financière aux familles des victimes des accidents. Kenneth Feinberg et Camille Biros, experts américains spécialisés dans la création et la gestion des fonds d’indemnisation des victimes, ont été engagés pour concevoir et administrer en toute indépendance la gestion de ce fonds dont bénéficient d’ores et déjà les familles touchées.

Boeing a actualisé le système de contrôle automatisé de l’assiette MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) du 737 MAX en ajoutant trois couches de protection supplémentaires qui sont censées empêcher que de tels accidents ne se reproduisent. À ce jour, plus de 800 vols d’essai et de production ont eu lieu avec le logiciel mis à jour, soit plus de 1 500 heures au total. Le Groupe accomplit des progrès constants sur la deuxième mise à jour logicielle annoncée en juin relative au niveau de redondance des ordinateurs de commandes de vol. Environ 445 personnes représentant plus de 140 clients et organismes de réglementation du monde entier — dont la FAA —, ont pris part à des séances sur simulateur afin de découvrir le fonctionnement de la mise à jour proposée pour le logiciel MCAS. La semaine dernière, le Groupe a effectué avec succès un essai de vol de certification.

Boeing a organisé 20 conférences aux quatre coins du monde avec le concours de plus de 1 100 personnes représentant plus de 250 entreprises dans le but d’encourager les exploitants et les services financiers à préparer la remise en service de l’avion. Par ailleurs, Boeing communique chaque semaine par téléphone avec les responsables techniques de clients du monde entier afin d’apporter une assistance de qualité maximale et de préparer en toute sécurité la remise en service de l’ensemble de la flotte dès que sera levée l’interdiction de vol, selon la société. Cette démarche prévoit également l’élaboration d’une panoplie complète d’outils d’instruction et de formation. Le Groupe collabore également avec plus de 900 fournisseurs pour assurer la stabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Des changements

Boeing annonce également avoir pris plusieurs mesures pour mettre en œuvre les décisions annoncées précédemment dans le but d’accroître encore la sécurité de ses produits et services.

Gouvernance et surveillance : pendant cinq mois, un comité spécialement nommé à cet effet par le Conseil d’administration a mené en toute indépendance un examen rigoureux des règles et processus déployés par le Groupe et formulé un ensemble de recommandations qui ont été adoptées. Le 11 octobre, le Groupe a également annoncé la décision prise par son Conseil d’administration de séparer les fonctions de président du conseil (Chairman) et de Directeur Général (CEO) afin de permettre à Dennis Muilenburg de Boeing de se consacrer pleinement à la gestion du Groupe, conformément aux engagements pris vis-à-vis des clients tout en renforçant les actions en faveur de la sécurité des produits et services.

Gestion de la sécurité et renforcement de la fonction Ingénierie : Boeing a annoncé la création d’une entité dédiée à la sécurité de ses produits et services (Product and Services Safety), qui aura pour mission d’examiner tous les aspects de la sécurité des produits, ainsi que de superviser les travaux de l’équipe chargée d’enquêter sur les accidents (Accident Investigation Team) et des groupes responsables des examens de sécurité (safety review boards). Le directeur de cette entité a été nommé, et l’équipe a déjà démarré ses activités sous sa nouvelle forme. Parmi les autres changements apportés, citons le réalignement de la fonction Ingénierie, la mise en place d’un programme consacré aux exigences de conception (Design Requirements Program), l’amélioration de notre programme continu de sécurité opérationnelle (Continued Operation Safety), l’établissement de partenariats avec nos compagnies clientes à propos de la conception du poste de pilotage afin de continuer à anticiper les besoins des pilotes de demain, ainsi que l’élargissement du rôle et du rayon d’action de notre Centre de promotion de la sécurité (Safety Promotion Center).

Autres mesures : Boeing a pris des mesures supplémentaires pour mettre davantage l’accent sur l’excellence opérationnelle et renforcer la gestion de la sécurité d’un bout à l’autre du Groupe, au sein de sa chaîne des fournisseurs et de la communauté aéronautique au sens large, dans l’optique de promouvoir la sécurité aérienne au niveau mondial.

« Nous continuons d’accomplir de solides progrès dans le but de remettre le 737 MAX en service en toute sécurité. Toutes les équipes de Boeing font preuve d’un engagement sans faille envers les clients et les valeurs du Groupe. Les changements que nous mettons actuellement en œuvre contribueront à renforcer davantage encore notre approche de la sécurité à tous les niveaux de notre Groupe et dans l’ensemble de la communauté aéronautique », a déclaré Dennis Muilenburg.

LNT avec CdP