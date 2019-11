PARTAGER Boeing espère la fin de l’immobilisation au sol du 737 Max avant fin décembre

Le retour en service du 737 MAX en toute sécurité, ainsi que l’accompagnement de ses clients au cours de cette période difficile, demeurent la priorité de Boeing, selon un communiqué de la compagnie, qui déclare travailler en étroite collaboration avec l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) et d’autres autorités de réglementation en vue de certifier cet avion et d’assurer son retour en service commercial en toute sécurité.

S’il revient à la FAA et aux autres autorités de réglementation de déterminer le calendrier de certification et de retour en service commercial de l’appareil, Boeing continue de tabler sur la certification par la FAA des mises à jour apportées au logiciel de commandes de vol du MAX au cours du présent trimestre.

Boeing doit franchir cinq étapes clés avec la FAA en amont du retour en service de l’avion :

Séance de certification sur simulateur eCab avec la FAA : une évaluation sur simulateur eCab de plusieurs jours avec la FAA, afin de vérifier que l’ensemble du système logiciel fonctionne comme prévu, à la fois en conditions opérationnelles normales et en cas de défaillance du système. EFFECTUÉ

Évaluation par la FAA de la charge de travail des pilotes : une session sur simulateur de plusieurs jours séparés avec des pilotes de compagnies aériennes, afin d’évaluer les facteurs humains et la charge de travail des équipages dans diverses conditions d’essais.

Essais de certification en vol par la FAA : Les pilotes de la FAA effectueront un (ou plusieurs) vol(s) de certification avec la version finale du logiciel mis à jour.

Remise à la FAA des éléments finalisés par Boeing : une fois le vol de certification effectué par la FAA, Boeing soumettra à l’Agence fédérale les documents et éléments de certification finaux nécessaires à la certification du logiciel.

Évaluation de la formation sur simulateur par le Comité conjoint d’évaluation opérationnelle (JOEB) : le Joint Operational Evaluation Board (JOEB), un organisme composé de membres de différentes autorités de réglementation, organise une session sur simulateur de plusieurs jours avec des pilotes issus de plusieurs autorités de réglementation internationales afin de valider les exigences de formation. À l’issue de cette session sur simulateur, le Conseil de normalisation des vols (Flight Standardisation Board) de la FAA publiera un rapport disponible pendant une période définie aux fins de commentaires publics, suivi de l’approbation finale de la formation.

La semaine dernière¸ Boeing et la FAA ont accompli avec succès la première de ces cinq étapes et travaillent à présent à l’évaluation des pilotes de la FAA et aux essais de certification en vol (points 2 et 3).

LNT avec CdP