PARTAGER Boeing enregistre sa première perte annuelle depuis 22 ans

Au quatrième trimestre 2019, Boeing a réalisé un chiffre d’affaires de 17,9 milliards de dollars, avec une perte par action GAAP de 1,79 dollar et une perte par action non-GAAP de 2,33 dollars, annonce un communiqué de la société. Ces résultats reflètent essentiellement les répercussions de l’immobilisation du 737 MAX. Pendant cette période, Boeing a généré un cash-flow opérationnel de 2,2 milliards de dollars et versé 1,2 milliard de dividendes.

« Nous mesurons pleinement l’ampleur de la tâche qu’il nous reste à accomplir », a déclaré David Calhoun, Président-directeur général de Boeing. « Nous concentrons tous nos efforts sur le retour en service en toute sécurité du 737 MAX, ainsi que sur la restauration de la confiance que la marque Boeing incarne depuis longtemps auprès des usagers du transport aérien. Nous nous engageons à faire preuve de transparence et d’excellence dans tout ce que nous entreprenons. Le principe de sécurité soutiendra chaque décision, chaque action et chaque mesure que nous prendrons à l’avenir. Heureusement, la solidité du vaste portefeuille d’activités de Boeing nous procure les liquidités financières indispensables pour mettre en œuvre un processus de redressement minutieux et rigoureux. »

LNT avec CdP