Boeing élargit son programme d’alimentation en électricité renouvelable

Le groupe Boeing poursuit son programme visant à alimenter ses sites et ses usines de production en d’électricité d’origine 100% renouvelable avec la signature d’un nouvel accord portant sur l’achat d’électricité neutre en carbone dans plusieurs États. Outre le siège du Groupe situé à Chicago, cet accord couvre d’autres sites dans l’Illinois, l’Indiana, l’Ohio et en Pennsylvanie, selon un communiqué de presse.

« Cette annonce marque une nouvelle étape importante dans l’engagement de Boeing à réduire l’empreinte carbone de ses activités en achetant davantage d’électricité neutre en carbone aux États-Unis », a déclaré Chris Raymond, Directeur du développement durable de Boeing. « Cette initiative reflète notre volonté d’innover et de tout mettre en oeuvre sur le plan opérationnel pour rendre le monde meilleur. »

Boeing a régulièrement augmenté son approvisionnement en énergies d’origine renouvelable aux États-Unis. Par ce nouvel accord, le Groupe se rapproche des objectifs environnementaux qu’il s’est fixés pour 2025 et qui prévoient notamment la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 25 %. Ce contrat permettra à Boeing de réduire ses émissions de dioxyde de carbone d’environ 50 200 tonnes par an, soit l’équivalent de la quantité de CO2 produite par la consommation de quelque 21 millions de litres d’essence.

L’électricité neutre en carbone sera distribuée dans plusieurs sites de Boeing, dont le siège du Groupe à Chicago et les sites de Philadelphie (Pennsylvanie) et de Heath (Ohio). Ces sites viennent s’ajouter aux installations de Boeing déjà alimentées en électricité neutre en carbone dans l’État de Washington, dans l’Oregon, en Caroline du Sud, en Arizona, ainsi qu’au Texas (sites de Houston, Richardson, Dallas et Coppell).

Le siège de Boeing, qui bénéficiera de ce programme, a déjà obtenu la certification « Platine », le plus haut niveau d’excellence de l’initiative LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) initiée par le Conseil américain du bâtiment durable (US Green Building Council) pour mesurer la durabilité d’un bâtiment et l’efficacité énergétique des ressources utilisées, précise le texte du communiqué.

Boeing se classe au 17e rang du palmarès « Green Power Partnership Fortune 500(R) Partners List » pour son utilisation des énergies renouvelables. Ce classement répertorie les entreprises figurant à l’indice Fortune 500 qui ont adhéré au programme volontaire lancé par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) en vue d’encourager l’achat d’énergies d’origine renouvelable.

Boeing a récemment nommé Chris Raymond au poste nouvellement créé de Directeur du développement durable afin de promouvoir les initiatives prises par le Groupe en faveur du pilotage environnemental, du progrès social et de la gouvernance fondée sur des valeurs dans le but de rendre le monde meilleur. Ces différents éléments font partie intégrante des activités de Boeing et concernent l’ensemble de ses effectifs, de ses produits, de ses services, de ses communautés et de ses opérations.

