Boeing décroche deux énormes contrats pour livrer plus de 1.000 missiles à Ryad

Boeing a décroché mercredi deux contrats pour un total de plus de 2 milliards de dollars afin de livrer plus de 1.000 missiles sol-air et anti-navires à l’Arabie saoudite, a annoncé le Pentagone mercredi.

Un premier contrat de 1,972 milliard de dollars porte sur la modernisation du missile de croisière SLAM ER de Boeing Defense, ainsi que sur la livraison de 650 exemplaires « en soutien au gouvernement d’Arabie saoudite », précise le Pentagone dans le document qui annonce quotidiennement les contrats passés par le ministère de la Défense.

Le contrat doit être complété en décembre 2028.

Le SLAM ER est un missile de croisière air-sol guidé par GPS d’une portée maximale de 155 miles nautiques (environ 290 kilomètres).

Le Pentagone a aussi annoncé un contrat de près de 660 millions de dollars pour livrer une nouvelle version du missile anti-navires Harpoon, dit Block II, dont plus de 400 à l’Arabie saoudite.

D’autres seront livrés au Brésil, aux Pays-Bas, au Japon, à la Thaïlande, à la Corée du Sud, au Qatar et à l’Inde.

Dans un communiqué séparé, Boeing, affirme que ces contrats vont non seulement permettre d’assurer la poursuite de la production du Harpoon jusqu’à la fin 2026, mais aussi permettre de redémarrer la chaîne de production du SLAM ER.

Le constructeur précise qu’il a livré son dernier missile de ce type en 2008.

Il estime le montant total des contrats à 3,1 milliards de dollars en tenant compte d’une commande annoncée précédemment, a précisé une porte-parole de l’entreprise.

LNT avec Afp