Boeing annonce la signature d’un accord avec l’IAG

Boeing et International Airlines Group, société-mère de British Airways, annoncent que la compagnie britannique s’est engagée à acheter jusqu’à 42 exemplaires du Boeing 777X, à savoir 18 commandes et 24 options d’achat. British Airways rejoint ainsi un groupe de compagnies de premier plan qui ont choisi le nouveau 777-9, un appareil qui, lors de sa présentation prévue le mois prochain, sera le plus grand et le plus efficient des biréacteurs en service dans le monde.

Une fois finalisé, cet engagement évalué à 18,6 milliards de dollars au prix catalogue sera répertorié sur le site Commandes et livraisons de Boeing.

« Le nouveau 777-9, le long-courrier le plus économe en carburant au monde, apportera de nombreux avantages à la flotte de British Airways. Remplaçant idéal du 747, il conviendra parfaitement par sa taille et son rayon d’action au réseau exploité par notre compagnie », a déclaré Willie Walsh, directeur général d’IAG. « Cet appareil permettra de réaliser des économies supplémentaires sur le plan financier et environnemental avec un coût en carburant par siège inférieur de 30 % au 747, sans oublier une expérience à bord améliorée pour ses passagers. »

British Airways modernise actuellement sa flotte — l’une des plus importantes de l’industrie aéronautique — afin de desservir son vaste réseau de destinations internationales avec une plus grande efficience. Au cours des dernières années, la compagnie britannique a accueilli la famille d’avions super-efficients Dreamliner 787 pour remplacer ses gros porteurs de taille moyenne. Le nouveau 777-9 se substituera aux gros porteurs de British Airways, notamment au quadriréacteur 747.

En commandant le 777-9, British Airways pérennise une relation de longue date avec la populaire famille 777. Dotée d’une flotte comptant près de 60 unités, la compagnie est l’un des principaux exploitants du Triple 7. L’année dernière, British Airways s’est engagée à acquérir quatre exemplaires supplémentaires du 777-300ER à rayon d’action étendu dans le cadre d’un contrat de location opérationnelle.

Le 777-9 est plus volumineux et dispose d’une cabine légèrement plus large que les actuels 777 pour accueillir confortablement de 400 à 425 passagers dans une configuration standard à deux classes. Équipé, entre autres améliorations, des technologies développées pour le 787 Dreamliner et d’une toute nouvelle voilure en composite, le 777-9 affiche une consommation de carburant inférieure de 12 % aux avions concurrents. Avec un rayon d’action standard de 14 075 kilomètres, le 777-9 vole également plus loin que ses prédécesseurs.

Le 777X sera également le premier avion à bénéficier d’une cabine redessinée qui intègre les caractéristiques plébiscitées par les passagers du 787, ainsi que de nouvelles innovations technologiques. Récemment dévoilé sur Internet, son aménagement intérieur se distingue par des hublots plus vastes, une cabine plus large et un nouvel éclairage, tout en offrant aux passagers une expérience de vol moins sujette aux turbulences, une altitude-cabine plus basse, une hygrométrie accrue et un niveau de bruit réduit.

« British Airways, l’une des compagnies aériennes les plus emblématiques au niveau international, relie le monde depuis un siècle grâce à son impressionnant réseau de destinations. C’est pour Boeing un grand honneur que British Airways ait choisi le 777X pour moderniser sa flotte au moment d’entamer le second siècle de son histoire. Aux côtés du 787 Dreamliner, nous sommes ravis que le 777X permette à British Airways de poursuivre son histoire exceptionnelle », a déclaré Kevin McAllister, Président & Directeur Général de la division Aviation Commerciale de Boeing. « Que ce soit sur le plan de l’efficience ou des performances, le 777-9 ne compte tout simplement aucun concurrent dans sa catégorie. Par ses dimensions, cet avion permettra idéalement à British Airways de desservir efficacement les lignes long-courriers qui suscitent une forte demande auprès des passagers. »

Cette annonce porte à 358 le nombre de commandes et engagements d’achat de 777X passés par huit clients. La production du 777X a débuté en 2017 ; son premier vol est prévu cette année et la première livraison en 2020.

LNT avec CdP