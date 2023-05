Boehringer Ingelheim, société biopharmaceutique mondiale de premier plan, renforce ses activités au Maroc, où elle est active depuis plus de 20 ans, avec l’ouverture de son nouveau bureau scientifique à Casablanca. Ce nouveau bureau vise à étendre la portée mondiale de Boehringer Ingelheim et servira de base à la compagnie pour la région de l’Afrique du Nord-Ouest.

En présence de hauts responsables gouvernementaux et du top management régional de la société, l’inauguration s’est déroulée jeudi 25 mai. A cette occasion, M. Mohammed Tawil, directeur régional et responsable de la Santé Humaine de Boehringer Ingelheim pour IMETA, a déclaré : « Depuis plus de vingt ans, Boehringer Ingelheim est déterminé à améliorer la santé humaine et animale en Afrique du Nord-Ouest. Nous croyons qu’une présence renforcée dans la région nous permettra d’approfondir notre compréhension des besoins locaux. Nous souhaitons explorer des partenariats de collaboration dans l’écosystème des soins de santé de la région afin de répondre efficacement aux besoins médicaux non satisfaits et d’apporter de la valeur ajoutée grâce à l’innovation dans le cadre de nos activités. Nous accordons également de l’importance au développement des talents scientifiques dans cette région, en nous appuyant sur l’expertise mondiale et les produits de Boehringer Ingelheim ».

Dr Aziz Mrabti, Directeur du Médicament et de la Pharmacie au ministère de la Santé et de la Protection Sociale, a s’est félicité de cette inauguration : « L’implication d’une entreprise biopharmaceutique de pointe comme Boehringer Ingelheim dans le paysage de la santé au Maroc apporte une valeur inestimable à la fourniture de soins de qualité supérieure à nos patients. En soutenant de telles collaborations stratégiques, nous pouvons renforcer notre système de santé et répondre aux demandes de notre population dans de nombreux domaines pathologiques grâce à des thérapies innovantes et révolutionnaires ».

« Nous sommes en mesure de fournir de la valeur ajoutée grâce à l’innovation dans un certain nombre de domaines thérapeutiques urgents tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et les maladies rares », a déclaré Dr Anthony Lauw, DG et responsable de la Santé Humaine pour l’Afrique du Nord-Ouest. Et d’ajouter : « Notre équipe concentrera ses efforts sur la promotion scientifique de nos thérapies en plus de travailler avec les différentes fonctions de l’entreprise pour maximiser l’impact de notre société sur la santé humaine et animale à travers le Maroc et l’Afrique du Nord-Ouest ».

On retiendra surtout que cet investissement, comme l’ont souligné plusieurs fois les responsables allemands, a été grandement facilité par les mesures gouvernementales encourageant les investissements au Maroc, dans le cadre de la nouvelle Charte de l’Investissement. D’ailleurs, une antenne du ministre de l’Investissement a été récemment ouverte en Allemagne, et a permis de faciliter les démarches de Boehringer Ingelheim, a précisé la direction. Un sentiment repris par M. Ghali Skalli, du ministère de l’Investissement : « Cette addition à notre paysage économique prospère témoigne du climat idéal que le Maroc a créé pour encourager l’investissement et inviter des entreprises innovantes à apporter des changements positifs à notre communauté grâce à leur offre de classe mondiale ».

Selim Benabdelkhalek

