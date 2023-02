Dans le cadre de l’amélioration de sa proximité client et de sa performance commerciale, Bank Of Africa (BOA) fait évoluer son découpage régional, en rapprochant les directions régionales « Casa Nord » et « Casa Sud », sous la dénomination « Région du Grand Casablanca ».

Ce rapprochement vise notamment à mieux servir les clients sur ce territoire, à développer davantage les synergies commerciales, à rationaliser le maillage et à aligner l’organisation de la banque sur le découpage administratif du Royaume dans cette importante région, indique le Groupe bancaire dans un communiqué.

La nouvelle direction régionale « Région du Grand Casablanca » est placée sous l »autorité de Mehdi Houtti, qui justifie de plus de 25 ans d’expérience dans plusieurs postes de responsabilité dont la direction régionale « Casa Nord », conclut la même source.

LNT avec MAP

