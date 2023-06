L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, vendredi, un prospectus relatif à l’émission par Bank Of Africa (BOA) d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons, d’un montant global maximum de 500 millions de dirhams (MDH) en principal.

La méthode d’allocation consiste en une adjudication à la française avec priorité à la tranche A (à taux révisable chaque 5 ans), puis à la tranche B (à taux révisable annuellement), indique-t-on dans un communiqué de l’AMMC.

La banque envisage l’émission de 5.000 obligations subordonnées perpétuelles d’une valeur nominale de 100.000 dirhams. Le montant global de l’opération s’élève à 500 MDH réparti comme suit : une tranche A à une maturité perpétuelle, à taux révisable chaque 5 ans, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 500 MDH et d’une valeur nominale unitaire de 100.000 Dh, et une tranche B à une maturité perpétuelle, à taux révisable annuellement, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 500 MDH et d’une valeur nominale unitaire de 100.000 Dh, selon une note de présentation de l’opération. La période de souscription s’étale du 22 juin au 26 juin 2023 inclus, ajoute la même source.

LNT avec MAP

