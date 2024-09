Smeia, importateur exclusif de BMW au Maroc, annonce la tenue de la 10ème édition de la BMW Golf Cup au Maroc. Depuis 2001, cet évènement est devenu le rendez-vous incontournable des golfeuses et golfeurs amateurs marocains, consolidant la position de Smeia – BMW comme un acteur majeur du golf aussi bien au niveau national qu’international.

Avec plus de 20 ans de tradition, la BMW Golf Cup Maroc se distingue par un arbitrage strict, la mise en place du live scoring et une gestion minutieuse des départs en tee time. Cette année, plus de 600 participants sont attendus à travers le Royaume, repartis en trois catégories : série Dames, 1ère série et 2ème série Messieurs.

Le planning de la compétition comprend les phases suivantes, à savoir les ‘‘Qualifications Centre’’, ‘‘Qualifications Nord’’ , ‘‘Qualifications Sud’’, ‘’Juniors & Finales’’. Ces compétitions sont prévus du 7 au 8 septembre, le 21 septembre, le 26 octobre et les 2-3 novembre 2024. Les espaces golfiques de la compétition sont le Casa Green Golf, Bouskoura ; Al Houara Golf Club, Tanger ; Fairmont Royal Palm, Marrakech ; Bahia Golf Club, Bouznika.

« La BMW Golf Cup est également unique en son genre car elle est la seule compétition privée, organisée par une marque automobile, à consacrer une épreuve pour les juniors. Smeia – BMW accorde une grande importance à cette catégorie, conscient de l’avenir qu’elle représente pour le golf au Maroc. Cette initiative reflète l’engagement de Smeia – BMW à soutenir et développer la prochaine génération de golfeurs marocains », dit-on auprès de Smeia.

Pour rappel, en 2016, l’équipe marocaine s’est illustrée en remportant la 3ème place lors de la finale mondiale de la BMW Golf Cup Internationale, qui s’est tenue sur le légendaire parcours de Fancourt à George, en Afrique du Sud. Ce succès témoigne de l’excellence de la compétition organisée par Smeia-BMW et de son engagement dans le développement du golf au Maroc. En parallèle, Smeia – BMW est depuis 2014 un partenaire privilégié du Trophée Hassan II de Golf, une étape clé du PGA Champions Tour, confirmant ainsi son rôle central dans le paysage golfique national et international.

Auprès de Smeia, on souligne également que la BMW Golf Cup Maroc 2024 promet d’être une édition exceptionnelle, célébrant une décennie de passion, d’excellence et de compétition. Les vainqueurs des phases nationales auront l’honneur de représenter le Maroc lors de la finale mondiale, prévue pour mars 2025 à Bangkok, en Thaïlande, où ils se mesureront aux meilleurs golfeurs amateurs du monde entier.

