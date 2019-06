PARTAGER BMW de nouveau transporteur officiel du Festival Mawazine

SMEIA, importateur exclusif de la marque BMW au Maroc, est fière de reconduire son partenariat avec le Festival Mawazine à l’occasion de sa 18ème édition qui se tient à Rabat du 21 au 29 juin 2019 en tant que Transporteur officiel, annonce un communiqué de la société.

En effet, BMW met à disposition du festival une flotte importante de voitures premium de différentes catégories, constituée de la gamme supérieure des berlines BMW et comprenant notamment les toutes dernières BMW X4 et BMW X5. Cette flotte transporte de nombreux artistes vers les scènes de l’OLM Souissi, Nahda, Bouregreg, Salé, Théâtre National Mohammed V et Chellah durant toute la période du festival.

Par ailleurs, BMW présente sa toute nouvelle BMW Série 3, une référence dans la catégorie des berlines sportives. Cette dernière est exposée au niveau de l’entrée du site historique du Chellah à Rabat, lieu mythique qui accueillera quotidiennement des voix internationales rendant hommage aux plus belles traditions musicales de la planète.

Il est à noter que la flotte de voitures BMW est dédiée exclusivement au transport des artistes nationaux, internationaux, VIP et autres personnalités tout au long du festival.

LNT avec CdP