L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, jeudi dernier, le prospectus relatif à l’émission par BMCI d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons.

Plafonné à 750 millions de dirhams (MDH), cet emprunt obligataire est composé de trois tranches non cotées, A (à taux révisable chaque 5 ans), B (à taux révisable chaque 10 ans) et C (à taux révisable annuellement), précise l’Autorité dans un communiqué.

La méthode d’allocation de l’emprunt consiste en une adjudication à la française avec priorité à la tranche B, puis à la tranche A et à la tranche C, fait savoir la même source, notant que la période de souscription s’étale du 13 au 15 février 2023 inclus.

LNT avec MAP

