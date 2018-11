PARTAGER BMCI lance sa nouvelle campagne « Black Friday »

Dans une stratégie visant à proposer des solutions innovantes et diversifiées à ses clients, la BMCI lance son offre exclusive Black Friday, annonce un communiqué du groupe. Cette offre est disponible dans l’ensemble des agences BMCI à travers le Royaume et via le Web, à partir du vendredi 9 novembre 2018.

La campagne « Black Friday » propose jusqu’à -60% sur le Crédit à la Consommation et jusqu’à -15% sur le Crédit Habitat. L’ offre « Black Friday » donne la possibilité aux clients BMCI, ainsi qu’aux personnes qui ne sont pas encore clientes de la banque, de profiter des opportunités que connaît le marché marocain lors de cette période de l’année, mais aussi l’occasion de pouvoir profiter de crédits à taux très compétitifs, selon le texte.

LNT avec CdP