Dans la continuité des actions menées par le Comité de Veille Economique pour la relance de l’économie marocaine dans le contexte COVID-19, la BMCI lance les crédits « Damane Relance » et « Relance TPE » pour la reprise d’activité de ses clients Entreprises, annonce un communiqué du groupe.

La BMCI vise à ce que ces nouveaux produits de garanties de crédits donnent accès à des financements bancaires adéquats au cours du second semestre 2020, en faveur des entreprises marocaines impactées par la crise. La BMCI propose ces crédits garantis par la CCG avec un taux d’intérêt exceptionnel de 4% HT, dont le remboursement peut s’étaler sur 7 ans avec un différé pouvant aller jusqu’à 2 ans.

En effet, le crédit « Damane Relance » est réservé aux entreprises marocaines (hors holdings et services financiers), ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions de dirhams en 2019 et est plafonné à 100 millions de dirhams, quel que soit leur secteur d’activité. Il s’adosse à la garantie de la CCG couvrant 80 à 90 % du montant du crédit selon le chiffre d’affaires de l’entreprise.

Pour les TPE, le crédit « Relance TPE », garanti à hauteur de 95%, a été pensé pour celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions de dirhams et est plafonné à 1 million de dirhams. Ces crédits garantis seront destinés, à au moins 50% de leur montant, au règlement des fournisseurs, afin de favoriser un financement interentreprises.

Les crédits « Damane Relance » et « Relance TPE » sont disponibles dans l’ensemble de notre réseau, à partir du 15 juin et jusqu’au 31 décembre 2020. Idriss BENSMAIL, Membre du Directoire et Directeur Général Adjoint de la BMCI assure que : « la BMCI reste mobilisée auprès de sa clientèle Entreprise pour l’accompagner à redynamiser son activité impactée par cette crise sanitaire. La Banque continuera à jouer pleinement son rôle en vue de soutenir une reprise durable qui rétablisse et renforce la croissance de notre économie ».

LNT avec CdP