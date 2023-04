La direction de BMCI, avec à sa tête son nouveau président du directoire, M. Hicham Seffa, qui a remplacé Philippe Dumel il y a à peine un mois, a reçu la presse lundi 3 avril pour la présentation des résultats annuels du groupe bancaire. Outre ces mouvements au sein des organes de direction, l’année 2022 a vu pour le groupe l’émission d’obligations subordonnées perpétuelles pour 750 MMDH dans le but de renforcer les fonds propres, la fin des travaux de stabilisation de son système informatique, ainsi que la cession de deux filiales, BMCI Asset Management et DIGIFI. Beaucoup d’événements pour une « année 2022 dans la suite de la covid, qui a connu plusieurs chocs à l’international, et où la banque a démontré une nouvelle fois sa présence dans le contexte économique marocain », avance M. Seffa.

Pour ce qui est des chiffres, la direction de BMCI se félicite avant tout d’une très belle performance commerciale, avec 9,5 MMDH de nouvelle production de crédits, soit une hausse de 9,5%. Il faut noter que cette progression a été tirée par deux catégories qui ont souffert ces dernières années, et qui souffrent encore chez certaines banques de la place, les crédits à l’habitat (+10%) et les crédits à l’équipement (+14%). Pour ce qui est des dépôts à la clientèle consolidés, ils gagnent +4,3% en lien avec l’augmentation des ressources à terme (+23,3%). Notons que les dépôts sont composés à hauteur de 76% de ressources non rémunérées.

Dans ce contexte, le PNB progresse très légèrement de 0,3% à 3,054 MMDH, profitant de la hausse de la marge sur commissions (+8,8% à 488 MDH) et du résultat des activités de marché (+11,6% à 381 MDH, les opérations de changes compensant les activités obligataires) en dépit du recul de la marge d’intérêts (-2% à 2,292 MMDH). Ainsi, les frais de gestion consolidés perdent -2,7% à 2,072 MMDH, malgré le niveau des investissements, et le coefficient d’exploitation s’améliore à 67,9% contre 70% en 2021. Il faut noter qu’avec la fin du chantier majeur des IT, ces deux indicateurs sont appelés à encore plus s’améliorer en 2023, fait comprendre la direction. Grâce à la qualité de son portefeuille, explique-t-on auprès de BMCI, le coût du risque perd 2,4% à 562 MDH, essentiellement grâce à la baisse du coût du risque avéré.

Pour boucler les chiffres consolidés, le RNPG affiche une très belle progression de 17,7% à 228 MDH, profitant de la résilience du PNB, de l’amélioration du coût du risque et de la baisse des frais de gestion. Les ratios restent largement au-dessus des obligations légales, avec un ratio de solvabilité à 13,6% et un Tier 1 à 10,65%.

Pour ce qui est des chiffres sociaux, le PNB gagne 1,5% à 2,93 MMDH. La marge d’intérêt reste stable à 2,12 MMDH, tandis que la marge sur commissions s’améliore également en social, de +9,2% à 424 MDH. Les résultats des opérations de marché sont en baisse de -12% à 324 MDH, le bon comportement du change ne compensant pas le résultat des opérations sur titres de placement.

Le RBE affiche une baisse de 69% à 758 MDH, essentiellement à cause de la non-récurrence d’un produit d’exploitation non-bancaire qui avait boosté les chiffres de 2021. Pareillement, le RN social est en recul de 53% à 244 MDH.

Des ambitions affichées

Alors que circulent depuis quelques temps déjà des rumeurs de désengagement de BNP Paribas du Maroc et de revente de BMCI, c’est un tout autre message et de toutes autres ambitions qu’a affiché la direction du groupe bancaire lors de la conférence de résultats. En effet, M. Seffa explique : « Si on veut céder une banque avec des bras armés sur plusieurs filiales, la vente en gros est bien meilleure que celle en détail ». Et d’affirmer que le groupe a de « grandes ambitions […] sur le marché marocain », promettant une année 2023 « exemplaire pour confirmer tout cela ».

C’est toujours dans l’idée de réaliser ces ambitions que la vente des deux filiales a été décidée, poursuit M. Seffa. Il ne s’agit pas de désengagement, mais de décisions pragmatiques pour permettre au groupe de se recentrer sur les actifs à fort potentiel. Dans le cas de BMCI Asset Management, dont la vente a fait couler beaucoup d’encre, BMCI compte se concentrer sur la distribution de produits OPCVM déjà existants, et laisser la gestion d’actifs à CIH Bank. Il s’agit donc de « faire preuve de pragmatisme, explique M. Seffa, soulevant également les difficultés rencontrées « pour les mettre dans la conformité totale au regard d’un groupe tel que BNP Paribas ». Et ainsi, l’arbitrage a été fait et le groupe a choisi de se désengager. Pour les autres filiales du groupe, M. Seffa indique que si « se désengager d’autres filiales n’est pas notre volonté principale », rien n’est à exclure selon le contexte et les choix du groupe.

Enfin, notons que le groupe n’a pas encore indiqué le montant des dividendes qui seront proposés à l’assemblée générale.

Selim Benabdelkhalek

