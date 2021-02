Euromoney a annoncé les résultats de son classement « Euromoney Private Banking & Wealth Management Survey 2021 », et en Afrique, le Groupe BNP Paribas se positionne à la 6ème place dans la catégorie « Best Private Bank Services Overall ».

Sur l’activité Wealth Management, le Groupe est représenté sur le continent africain par BMCI-BNP Paribas Banque Privée.

Pour Soraya Mahfoud, Directrice de BMCI-BNP Paribas Banque Privée : « Ce nouveau classement vient renforcer le positionnement de BMCI-BNP Paribas Banque Privée comme pionnier au Maroc et en Afrique dans la gestion patrimoniale et le conseil sur mesure ». Et de rappeler qu’en 2019, BMCI-BNP Paribas Banque Privée a été classée Meilleure Banque Privée au Maroc par le magazine financier Global Finance.

Lancée au Maroc en 2010, BMCI-BNP Paribas Banque Privée est l’unique représentation de l’activité Wealth Management de BNP Paribas en Afrique. Elle a pour objectifs d’accompagner aussi bien des clients privés, que des dirigeants actionnaires et des entrepreneurs, explique un communiqué du groupe.

