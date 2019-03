PARTAGER BMCE EuroServices élargit ses solutions de transfert d’argent

BMCE Bank a annoncé la mise en place d’un site transactionnel destiné aux clients souhaitant effectuer leurs opérations bancaires à distance et ce, dans le cadre des offres exclusives que propose « BMCE EuroServices ».

« Pour couvrir davantage les besoins de sa clientèle, le site transactionnel www.bmceeuroservices.com a été lancé en exclusivité pour permettre le transfert d’argent en ligne par carte bancaire », indique lundi la banque dans un communiqué.

Une application mobile « BMCE Euroservices » sera également disponible sur Android et IOS (Iphone OS) pour un accès plus rapide et pratique, ajoute la même source.

Ce nouveau service, réservé exclusivement aux clients BMCE EuroServices, détenteurs d’une carte bancaire en cours de validité, offre plusieurs avantages, à savoir l’accessibilité à tout moment via le site et l’application mobile, la rapidité (entre 24h et 48h pour l’exécution du paiement en ligne), la transparence des opérations avec suivi et accès à l’historique des transferts d’argent, la sécurité et la confidentialité des données personnelles des clients, précise le communiqué.

Par ailleurs, BMCE EuroServices poursuit, dans le but d’être plus proche de ses clients, son développement en Europe et ouvre la 13ème agence en France, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ainsi, avec ses 34 agences dans 6 pays européens (France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique et Pays Bas), ses 34 desks Crédit Mutuel-CIC en France et plus de 200 collaborateurs, BMCE Euroservices se positionne en tant que banque de référence des Marocains résidant à l’étranger (MRE) en Europe.

Consciente de l’importance de la qualité de service et de la compétitivité des solutions de transfert, BMCE EuroServices continue de diversifier ses canaux de transfert pour se rapprocher davantage de sa diaspora et répondre efficacement à tous ses besoins tout en étant de plus en plus proche.

LNT avec CdP