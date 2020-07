PARTAGER BMCE Capital organise un webinaire sur les OPCI

Dans le cadre de son cycle de conférences, BMCE Capital a organisé le mercredi 15 juillet 2020 un webinaire à destination de ses clients avec pour thématique : « les OPCI : Une solution de financement alternative pour les entreprises en période de crise ».

Cette conférence en ligne, a été animée conjointement par M. Karim Belmaachi, Directeur Général de Soprima, M. Wafi El Yacoubi, Directeur Général Délégué de Colliers International Morocco, et M. Adib Lemzabi, Directeur Général de BMCE Capital Real Estate.

Cet événement a permis d’analyser l’impact de la crise sanitaire actuelle sur le secteur de l’immobilier locatif au Maroc, de discuter de l’intérêt de l’externalisation de l’immobilier d’entreprise et enfin d’exposer, dans ce cadre, les avantages d’un véhicule tel que l’OPCI tant pour les émetteurs que pour les investisseurs.

Ce webinaire a été également l’occasion d’un échange riche et interactif entre les experts et les nombreux participants.

A travers cette rencontre virtuelle, BMCE Capital réaffirme son souhait de renforcer sa proximité avec l’ensemble des clients et opérateurs et de les accompagner avec des solutions innovantes adaptées à leurs besoins.

BMCE Capital Real Estate :

BMCE Capital Real Estate est la société de gestion d’actifs immobiliers de BMCE Capital, agréée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux pour l’exercice de l’activité de gestion d’Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI) pour compte de tiers.

BMCE Capital Real Estate a pour vocation d’accompagner ses clients (institutionnels, entreprises et personnes physiques) dans la création et la gestion d’OPCI ainsi que dans le conseil en investissement immobilier et la gestion locative de biens immeubles.

LNT avec CdP