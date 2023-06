BMCE Capital Conseil, Banque d’Affaires de Bank Of Africa – BMCE Group, a annoncé, lundi, son enregistrement officiel auprès de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) en tant que Conseiller en Investissement Financier (CIF) de catégorie n°2, conformément à la circulaire de l’AMMC n°01/20 sur les Conseillers en Investissement Financier.

Pour donner suite à cet enregistrement, BMCE Capital Conseil est désormais habilitée à exercer les activités de conseil en investissement financier portant sur le Conseil et assistance en matière de gestion financière et d’ingénierie financière pour le compte d’organismes ou de personnes morales faisant appel public à l’épargne ; le Conseil à l’occasion des opérations d’appel public à l’épargne ; ainsi que le Conseil des sociétés en matière d’introduction en bourse et leur accompagnement après ladite introduction

Cet enregistrement atteste de l’engagement de BMCE Capital Conseil à fournir des services de conseil en investissement financier de haute qualité, conformes aux normes et réglementations en vigueur, souligne un communiqué de BMCE Capital Conseil.

La Banque d’Affaires s’engage à mettre à profit son expertise et son expérience pour accompagner ses clients dans leurs stratégies d’investissement et contribuer ainsi au développement du marché financier au Maroc.

BMCE Capital Conseil considère cet enregistrement comme une étape importante dans sa mission de fournir des conseils avisés et personnalisés à ses clients, en les aidant à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers, note la même source.

LNT avec MAP

