BMCE Capital Bourse lance la nouvelle version de sa plateforme de bourse en ligne

BMCE Capital Bourse, filiale de la Banque d’affaires BMCE Capital et du Groupe BANK OF AFRICA, vient de dévoiler la nouvelle version de sa solution de bourse en ligne. Accessible depuis www.bmcecapitalbourse.com, la nouvelle plateforme a été entièrement repensée dans le but d’offrir une expérience client optimale sur différents supports (PC, smartphones et tablettes) avec une nouvelle ergonomie, un parcours client plus simple et plus intuitif, tout en recourant aux dernières technologies disponibles.

Pionnière sur le marché depuis plus de 10 ans déjà, « BK Bourse Direct » sera désormais gratuite. BMCE Capital Bourse offrira en plus, à l’occasion de ce lancement et jusqu’au 31 juillet 2020, une franchise de 2 000 Dhs sur les commissions de courtage à tout nouveau client (offre soumise à conditions).

Au-delà de l’aspect technologique, cette nouvelle version offre un espace transactionnel dédié, personnalisable et multiservices. Elle donne aussi accès à de nouveaux types d’ordres et de nouvelles modalités d’exécution à destination des investisseurs expérimentés. Ces derniers profiteront également d’un outil d’analyse technique et chartiste ainsi que d’autres fonctionnalités leur permettant d’améliorer leur lecture du marché et de saisir ses opportunités . Ceci, à travers une vue globale ou détaillée sur les positions, les transactions et les carnets d’ordres.

Par ailleurs, le nouveau site de bourse en ligne permet également de renseigner les clients sur de nouveaux supports d’investissement, pour une meilleure diversification de leurs placements, notamment en OPCVM et en Options sur une sélection d’actions marocaines .

Enfin, les clients disposent sur cette nouvelle plateforme d’un accès privilégié à une bibliothèque diversifiée contenant toutes les publications périodiques et notes de recherche de BMCE Capital Research, couvrant les marchés Actions marocain, tunisien et celui de l’UEMOA.

BMCE Capital Bourse a été accompagnée par SIX Financial Information et WEB Financial Group, deux leaders mondiaux de l’information et du digital financiers.

BMCE Capital Bourse :

Filiale de la Banque d’affaires BMCE Capital et du Groupe BANK OF AFRICA, BMCE Capital Bourse est un acteur de référence sur le marché boursier Marocain. Elle assure pour le compte de ses clients particuliers et investisseurs institutionnels locaux et internationaux, la négociation et le placement en valeurs mobilières cotées. Elle accompagne aussi les émetteurs dans leur introduction en bourse, leurs opérations de capital et la gestion de leur programme de Rachat et d’animation de titres.

Outre l’expertise de ses équipes, formées aux meilleurs standards internationaux, BMCE Capital Bourse dispose de moyens importants en termes d’outils d’analyse financière et de plateformes de trading et de routage électronique d’ordres.

Au sein de BMCE Capital, l’activité ‘Intermédiation boursière’ couvre le Maroc, la Tunisie et la zone UEMOA en propre ainsi que le Nigéria, Kenya et Ghana à travers des partenariats commerciaux.

