BMCE BOA lance son 1er rapport annuel digital

Le Groupe BMCE Bank of Africa a annoncé le lancement de la version en ligne de son rapport annuel 2018, une initiative inédite et une première dans le paysage bancaire et financier national, selon un communiqué du Groupe. Moderne, innovant et interactif, le rapport d’activité 2018 en sa version numérique conserve sa fonction initiale et s’enrichit d’une dimension supplémentaire à l’ère du digital, fait savoir le communiqué.

Ancrée dans la stratégie du Groupe, la transformation digitale vise à traduire son engagement fort ainsi que sa démarche de perpétuelle innovation, selon le Groupe, relevant que dans cette perspective, « le digital est placé au cœur de son activité de Communication Financière ».

La version digitale du rapport annuel 2018 présente de réels avantages en termes de conception, riche en visuels, une navigation intuitive avec la possibilité de téléchargement des chapitres sélectionnés ainsi qu’une navigation adaptée à tous les écrans.

La conception simplifiée et l’architecture globale du rapport annuel 2018 sont en phase avec la nécessité pour tout lecteur de trouver une mise en scène de l’information financière à portée de main, avec des fonctionnalités de navigation transversales poussées, plus efficaces et pratiques.

LNT avec CdP