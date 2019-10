PARTAGER BMCE Bank Of Africa partenaire majeur de la Caravane Emploi&Métiers de Casablanca

L’étape majeure de l’édition 2019 de la Caravane Emploi & Métiers, organisé par le groupe AmalJob/Novojob, se tient les 30 et 31 octobre 2019. Après une première escale à Marrakech et le succès de la seconde à Rabat avec plus de 3500 visiteurs, Casablanca accueillera la troisième étape de cette 7ème édition.

Plus de 30 entreprises participeront à cette grand-messe de l’emploi qui aura pour partenaire majeur BMCE Bank of Africa.

Pour rappel, l’étape rbatie de cette 7ème édition a battu un record d’affluence depuis le lancement de la Caravane Emploi & Métiers en 2012 à Rabat. « C’est la quatrième année que nous participons à la Caravane Emploi & Métiers. Cette édition est particulièrement réussie par rapport aux précédentes en termes d’organisation, d’accueil, de fluidité et de disponibilité des équipes. Aussi, nous avons enregistré un flux incroyable de visiteurs : nous avons récolté pas moins de 150 CV en une matinée avec des entretiens à la clé. Pour nous, l’édition 2019 est une très belle expérience !», témoigne Mounia Firou, DRH du Sofitel Rabat.

La Caravane Emploi & Métiers se tient au Complexe Mohamed V de Casablanca et adoptera le même format que les précédentes étapes.