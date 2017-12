par Imane Jirrari |







PARTAGER BMCE Bank of Africa lance BTI Bank, sa banque participative

Le groupe BMCE Bank of Africa et Al Baraka Banking Group, le groupe mondial de la banque participative implanté à Bahreïn, se sont associés pour lancer la nouvelle banque participative BTI Bank ( Bank Al-Tamweel Wa Al-Inma), avec dans la foulée l’ouverture de sa première agence à Casablanca. BMCE Bank of Africa y détiendrait une participation de 51%.

Ce projet a démarré avec un capital de 50 millions de $, avec un objectif de 20 agences ouvertes au Maroc durant les cinq premières années d’exploitation.

Le point de presse du lancement a été organisé, mardi 26 décembre à Casablanca, en présence des membres du conseil d’administration de la nouvelle banque. La rencontre a été présidée par Adnan Ahmed Yousif, Président exécutif et membre du conseil d’administration d’Al Baraka Banking Group et Brahim Benjelloun Touimi, Administrateur directeur général exécutif du groupe BMCE Bank of Africa et président de Bank of Africa, ainsi que Mohamed Maârouf, DG de BTI Bank.

À cette occasion, Brahim Benjelloun Touimi a noté que « le lancement de BTI Bank est l’aboutissement de longs mois de travail avec notre partenaire Al Baraka Banking Group, avec qui nous partageons un grand nombre de valeurs et une vision d’avenir ambitieuse ».

« BTI Bank ciblera quatre principaux marchés, à savoir le marché des particuliers, le marché des professionnels, le marché des TPE et PME, ainsi que le marché des GE », a annoncé Mohamed Maârouf, DG de BTI Bank.

Pour sa part, le représentant d’Al Baraka Banking group, Adnan Ahmed Yousif, a souligné que « nous sommes particulièrement heureux de lancer aujourd’hui notre banque participative BTI Bank au Maroc, fruit d’un fort partenariat avec le groupe BMCE Bank of Africa ».

Avec l’ambition de devenir un partenaire pour les particuliers, professionnels et entreprises, BTI Bank s’appuie sur les expertises complémentaires de ses actionnaires de références. Ainsi, elle bénéficie de l’expérience internationale d’Al Baraka Banking Group, acteur financier depuis plus de 40 ans, et du savoir-faire de BMCE Bank of Africa, qui dispose d’un modèle couvrant tous les domaines d’activités de la banque et de la finance.

Le partenariat entre Al Baraka Banking Group et le Groupe BMCE Bank of Africa a été étudié afin de favoriser la complémentarité des expertises et tirer le meilleur parti des forces de chacune des deux entités pour asseoir le leadership de BTI Bank, selon les responsables.

En termes d’offres, cette nouvelle banque participative offrira des financements à travers des contrats Mourabaha, dans plusieurs secteurs, notons entre autres, l’automobile et commerce extérieur. De plus, la banque promet à ses clients également des services de banque au quotidien tels que le compte courant, BTInet, compte d’épargne, et autres, sans oublier les solutions de placement à fort rendement tel que le dépôt d’investissement.

37 agences à l’horizon 2022

La première agence a été inaugurée aujourd’hui au niveau de l’avenue Hassan II à Casablanca. Cette agence sera donc la première d’un réseau qui va compter à l’horizon 2022, un total de 37 agences sur l’ensemble du territoire.

Il va sans dire que la nouvelle banque sera sous la direction de Al Baraka Banking Group et opérera avec son réseau de filiales bancaires, implantées actuellement dans 15 pays.

Imane Jirrari