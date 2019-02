PARTAGER BMCE Bank of Africa lance un nouveau service de paiement « e-timbre »

BMCE Bank of Africa vient de lancer un nouveau service de paiement de factures en ligne « e-timbre ».

Cette nouvelle fonctionnalité, simple et rapide, permet aux clients de régler différents frais de timbre (timbres de passeport, permis de chasse, permis international…) en toute sécurité, indique la banque dans un communiqué.

L’accès à ce nouveau facturier est disponible sur la plateforme Web et l’application Mobile BMCE Direct, sur la solution M-Wallet DabaPay, ainsi que dans le réseau d’agences BMCE Bank of Africa, précise-t-elle.

Selon BMCE Bank of Africa, cette démarche s’inscrit dans la volonté de la banque à rendre ses offres de produits et services innovantes et accessibles pour accompagner efficacement sa clientèle au quotidien.

Elle réaffirme aussi sa proximité à l’égard de sa clientèle et continue d’innover pour améliorer l’expérience client à travers des offres bancaires pratiques et adaptées, selon le communiqué.

LNT avec CdP