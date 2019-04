BMCE Bank of Africa lance la 1ère ligne de financement marocaine destinée à la gestion des ressources en eau

Dans le contexte du stress hydrique que connaît le monde entier, et tout particulièrement le continent africain, une attention particulière est apportée aux projets d’économie et de traitement d’eau. Dans cette perspective et suite aux accords de partenariats signés, lors de la COP22, avec l’Agence Française de Développement (AFD) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI), BMCE Bank of Africa poursuit son soutien financier et son engagement en faveur de l’adaptation au changement climatique et lance une nouvelle ligne de financement pour une gestion intelligente de l’eau.

Ainsi, après les solutions «Cap Énergie » & «Cap Valoris » destinées à financer, respectivement, l’énergie durable et la gestion des déchets, BMCE Bank Of Africa affirme de nouveau son engagement en finance à impact positif, et lance une ligne exclusive « Cap Bleu ». Un prêt destiné aux opérateurs privés et publics, dans l’industrie, le secteur d’eau, l’agriculture, l’immobilier ou l’hôtellerie et dédié au financement des investissements et des biens d’équipement des projets de prétraitement et traitement des eaux usées, à l’assainissement, à la réduction de la consommation d’eau, et à la réutilisation des eaux traitées.

En plus du financement pouvant atteindre 100% des coûts d’investissement, Cap Bleu permet aux clients de bénéficier d’une bonification du taux d’intérêt et d’une assistance technique gratuite proposée par un cabinet expert.

Acteur engagé dans le financement durable à impact positif, BMCE Bank Of Africa capitalise sur ses différents partenariats nationaux et internationaux pour accompagner les entreprises et leur offrir des solutions de financement innovantes et sur-mesure.

LNT avec Cdp