BMCE Bank Of Africa dément les allégations fallacieuses de Maghreb Confidentiel et Afrique Intelligence

À l’heure où la presse nationale, tous supports confondus, est fortement invitée à respecter les paramètres d’une information vérifiée, éthique et responsable, de s’abstenir de propager des rumeurs infondées et autres fake news, c’est de l’étranger que nous viennent des informations dénuées de tout fondement et des allégations mensongères.

En effet, deux « publications », AfriqueIntelligence.fr et Maghreb Confidentiel ont cru bon récemment de faire le buzz sur la Toile en s’attaquant à BMCE Bank Of Africa et à son haut management par des élucubrations insensées, inspirées par la volonté de nuire et de destabiliser l’une de nos grandes banques nationales et africaines.

Face à ces allégations mensongères émanant d’officines obscures au service d’agendas cachés, BMCE Bank Of Africa a réagi en publiant un démenti bien senti signé de M. Zouhair Fassi Fihri, Directeur général Adjoint Pôle Communication Groupe BMCE Bank Of Africa et que nous publions ci-après.

FY