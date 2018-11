PARTAGER BMCE Bank of Africa célèbre la 1ère promotion du Club PME Laâyoune

BMCE Bank of Africa a célébré samedi les lauréats de la 1ère promotion du Club PME Laâyoune, dans le cadre de sa mission d’accompagnement et de partenariat durable avec les cadres des petites et moyennes entreprises.

Conscient de l’importance du rôle économique et social de la PME dans toutes les régions du Royaume, le Club PME continue à asseoir sa mission d’accompagnement et de conseil, à renforcer sa dimension régionale, à faciliter la maîtrise des techniques bancaires (montage des dossiers de crédit, types de financement, etc.), à favoriser l’échange d’expériences entre PME et à partager les bonnes pratiques, indique un communiqué de BMCE Bank of Africa, notant qu’à ce jour, le Club PME by BMCE Bank compte 18 promotions dans plusieurs régions du Maroc. Il s’agit d’un bilan très satisfaisant avec 18 promotions (8 à Casablanca, 2 à Rabat, 1 à Bouskoura, 1 à Fès & Meknès, 1 à Agadir & Ait Melloul, 1 à Marrakech, 1 à Safi & Beni Mellal, 1 à Laâyoune, 1 à Tanger, 1 à Nador) et plus de 311 PME bénéficiaires du cycle de formation et plusieurs universités partenaires (Hassan II, Ibn Zohr, Abdelmalek Essaâdi, Al Akhawayn, Université Hassan 1er de Nador….etc.), selon la même source,

Il s’agit également de 6 modules de formation pratiques, étalés sur 3 mois, à raison de 2 modules par mois, de près de 1080 heures de formation, de partage d’expérience et d’échange sur les best practices et d’une dizaine d’intervenants : professeurs universitaires, cadres bancaires, partenaires (Maroc PME, CCG) et filiales de la banque (BMCE K, Maghrebail, Maroc Factoring), précise le communiqué.

Dans cette optique d’innovation, BMCE Bank of Africa confirme sa volonté de se rapprocher de ses clients PME pour mieux les servir et ce, à travers des offres de services adaptées, des conseils de qualité et un accompagnement personnalisé pour faciliter davantage leur quotidien, poursuit le communiqué, rappelant que le concept «Club PME by BMCE Bank» est né d’un partenariat entre l’Observatoire de l’Entreprenariat de BMCE Bank et la Faculté des Sciences Juridiques Économiques et sociales de Casablanca avant d’être étendu à d’autres universités du Royaume. Il s’adresse spécifiquement aux cadres financiers des entreprises clientes pour leur offrir des cycles de formation certifiant, explique la même source, faisant observer que les thématiques abordées lors de ces formations permettent aux adhérents de répondre aux différentes problématiques d’actualité aussi bien d’ordre stratégique que technique.

LNT avec MAP