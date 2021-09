La Société financière internationale (IFC) et BMCE Bank International Plc UK ont annoncé mercredi un partenariat visant à soutenir le commerce transfrontalier sur le continent et prévenir les pénuries de biens essentiels, notamment les céréales et les matériaux de construction.

Alors que la pandémie de Covid-19 continue de perturber l’activité économique en Afrique, IFC va dans le cadre de cet accord, mettre en place un mécanisme de partage des risques avec BMCE Bank International Plc UK, une banque régionale de premier plan, pour lui permettre d’accroître les financements qu’elle fournit aux importateurs et aux exportateurs, indique un communiqué de IFC.

Ce type de financement, appelé financement du commerce, constitue l’épine dorsale du système commercial international, note la Société financière internationale, précisant que le mécanisme de partage des risques couvrira 50 % des pertes de tous les prêts éligibles accordés par BMCE Bank International Plc UK, pour un portefeuille total de 150 millions de dollars US.

Cet accord intervient alors que la pandémie de Covid-19 a entraîné l’Afrique dans sa première récession économique en 25 ans et a entravé le commerce transfrontalier. Selon les estimations de l’Organisation mondiale du commerce, les importations du continent ont ainsi chuté de 16% en 2020.

Le ralentissement des échanges commerciaux peut avoir de lourdes conséquences puisque très peu de pays dans le monde produisent tous les biens et services dont leurs populations ont besoin. Il est particulièrement crucial de soutenir le commerce en Afrique : dix des 20 plus grands pays importateurs de riz au monde sont en effet situés en Afrique subsaharienne. A cette occasion, le PDG de BMCE Bank International Plc UK, Houssam El Hak Morssi Barakat, a déclaré que « nous sommes très heureux de conclure cet accord avec IFC. L’origination et la distribution sont des piliers de notre modèle économique, et grâce à des partenaires de choix comme IFC, nous pourrons servir nos clients internationaux et africains en comblant le déficit du financement du commerce entre l’Europe et l’Afrique, et ce, dans une approche durable ». IFC apportera jusqu’à 75 millions de dollars US à ce mécanisme de partage des risques qui permettra de servir des institutions financières opérant dans 20 pays africains, y compris six États fragiles ou touchés par un conflit. Le dispositif est mis en œuvre dans le cadre du Programme de liquidité pour le commerce mondial (GTLP) d’IFC.

L’appui apporté par IFC à BMCE Bank International Plc UK est soutenu par le mécanisme de financements mixtes du Guichet pour la promotion du secteur privé (PSW) de l’Association internationale de développement (IDA), qui accorde des garanties sur les premières pertes dans les pays à faible revenu. « La pandémie a perturbé les exportations et les importations de marchandises mais il est essentiel que celles-ci traversent les frontières pour permettre aux entreprises de fonctionner, aux familles de se nourrir et aux populations de préserver leurs moyens de subsistance », a indiqué le directeur du Groupe des institutions financières d’IFC pour l’Afrique, Manuel Reyes-Retana, cité dans le communiqué.

« Notre mécanisme de partage des risques avec BMCE Bank International soutiendra le commerce en ces temps difficiles et contribuera à assurer l’accès des pays africains aux biens et services essentiels », a-t-il poursuivi.

BMCE International Plc UK est une banque régionale de premier plan offrant une large gamme de solutions de financement du commerce pour soutenir les exportateurs et les importateurs, notamment en Afrique. Filiale de la banque marocaine Bank of Africa, elle opère dans 18 pays en Afrique subsaharienne. La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents.

LNT avec MAP

