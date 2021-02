Le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et les îles Caïmans ont été placés jeudi sous surveillance par le Groupe d’action financière (Gafi) pour leurs manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

A l’issue d’une réunion plénière, cet organisme intergouvernemental a ajouté ces quatre pays à la « liste grise » des pays présentant des « déficiences stratégiques », mais qui ont pris l’engagement de mettre en oeuvre des plans d’action dans des délais impartis pour améliorer leur situation.

Depuis sa précédente réunion plénière en octobre, le Gafi a identifié des progrès réalisés par la plupart des autres pays sur cette liste grise, à savoir l’Albanie, la Birmanie, le Botswana, le Cambodge, le Ghana, l’Ile Maurice, le Nicaragua, le Pakistan, le Panama, l’Ouganda et le Zimbabwe.

Deux autres pays sur la liste grise, la Barbade et la Jamaïque, n’ont pas fourni de nouvelles informations au Gafi depuis octobre en raison de la pandémie de Covid-19.

Enfin, l’Iran et la Corée du Nord restent sur la liste noire des pays non coopératifs en matière de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération d’armes de destruction massive.

LNT avec CdP

