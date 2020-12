Dans un contexte de crise, le collectif Blackbelt accompagne gracieusement les associations, les start-ups et les TPE qui en ont besoin pour les aider à élaborer leur stratégie digitale. Une douzaine de chefs d’entreprises experts dans le domaine du digital s’associent pour apporter des solutions aux organisations qui souffrent de la situation actuelle et ont besoin d’un accompagnement sur mesure, selon un communiqué de presse.

Blackbelt, c’est quoi?

Blackbelt est un collectif de consultants et d’experts spécialisés dans le digital qui apporte des solutions aux organisations qui considèrent que la transformation digitale est une priorité fondamentale et qui s’engagent ensemble dans une démarche de partage de la connaissance. Chacun de nos membres a développé des compétences et savoir-faire avérés dans leurs champs d’expertise, au contact d’entreprises et organisations pour lesquelles ils ont travaillé.

Ainsi, Blackbelt , structuré en Hub de services digitaux, intervient et accompagne les organisations – privées et publiques – dans leur croissance et leur transformation grâce au digital et à l’intelligence collective. Les experts BlackBelt aident leurs clients à résoudre des problématiques complexes et multi-formes.

Blackbelt, au service des associations à fort impact social et des start-ups marocaines innovantes

Dans le contexte difficile actuel, les experts BlackBelt s’engagent dans une série d’actions à but non lucratif pour aider les associations, les start-ups et les petites entreprises qui n’ont pas nécessairement les moyens de s’offrir une stratégie digitale de qualité.

D’ores et déjà, BlackBelt a accompagné DouarTech.org, une organisation marocaine qui contribue à promouvoir l’indépendance économique des jeunes, notamment des femmes, issus de milieux précaires du monde rural à travers des formations en entrepreneuriat innovant, et en technologies web. “The BlackBelt team has been fantastic at understanding our challenges and capturing the best angle to support us in scaling our impact!” a confirmé Fay Cowper coordonnatrice de Douar Tech.

Nos experts Blackbelt ont aussi contribué à former les start-up de Impact Lab – impactlab.africa, un incubateur qui vise à accélérer le développement de nouveaux modèles sociaux et économiques en Afrique pour un impact durable. “Les équipes de Blackbelt font preuve d’un grand professionnalisme et d’une grande expertise en nous guidant dans la préparation de nos startups. C’est un plaisir de collaborer avec eux.” a conclu Salma Kabbaj présidente de Impact Lab.

Le collectif Blackbelt avec son partenaire the Moroccan Internet Society, a aussi participé à l’Initiative de politique et de régulation pour l’Afrique digitale (PRIDA), fruit de la coopération de l’Union Africaine et l’Union Européenne. Les experts Blackbelt ont accompagné les parties prenantes en matière d’élaboration des politiques relatives à la gouvernance de l’internet et à la réduction de la fracture numérique.

Enfin, ils ont aussi accompagné 32 TPE marocaines – grâce à l’expertise de CapValue en cyber sécurité – pour les aider à mettre en place des dispositifs sécurisés du télétravail afin d’assurer le maintien de leurs activités durant la période post COViD-19.

Blackbelt, des experts du digital qui s’engagent dans une action citoyenne

En 2021, les membres du collectif souhaitent continuer à s’impliquer dans des actions bénévoles à fort impact. Ainsi, le collectif Blackbelt met gracieusement les expertises de ses équipes à la disposition des TPE, start-ups ou associations marocaines pour la mise en place de dispositifs digitaux intelligents.

Les organisations intéressées peuvent postuler en via le site blackbelt.expert.

Une équipe d’experts évaluera dans un premier temps les différentes demandes et sélectionnera les entreprises et associations qui répondent au mieux aux critères établis. Un collaborateur sera alors assigné à l’organisation des “discovery workshops” pour l’analyse des besoins, à la formulation de recommandations pour la mise en place d’un roadmap digital, ainsi qu’un health-check post implémentation.

Selon le besoin exprimé, le collectif pourra aider les organisations retenues dans les domaines suivants: la transformation digitale, l’innovation, l’inbound marketing, la cybersécurité, l’automatisation des processus, la communication digitale, la lead generation, le référencement, le mobile, le cloud, l’UX, les outils technologiques de pointe et la culture digitale.

LNT avec CDP